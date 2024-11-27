https://ria.ru/20241127/robototekhnika-1986105936.html

Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике

Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике - РИА Новости, 27.11.2024

Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике

Ленинградская область и инженерный центр "Яндекса" будут развивать сотрудничество в робототехнике и использовании автономного транспорта, об этом рассказал... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:09

2024-11-27T21:09

2024-11-27T21:09

ленинградская область

технологии

москва

ленинградская область

александр дрозденко

яндекс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Ленинградская область и инженерный центр "Яндекса" будут развивать сотрудничество в робототехнике и использовании автономного транспорта, об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. "Предложил компании использовать Ленобласть как пилотную площадку и для других проектов инженерного центра - от складских роботов на областных предприятиях до испытаний беспилотного грузового и пассажирского автотранспорта", - сообщил Дрозденко по итогам посещения центра. Он отметил, что инженерный центр "Яндекса" – это место, где создаются и тестируются технологии отечественной робототехники и автономного транспорта. "Московские инновации хорошо знакомы муринцам: к роботам-доставщикам на улицах жители уже давно привыкли, и теперь это городская "фишка". Технологии будущего помогают закрывать высокую потребность в новых кадрах для экономики", - добавил губернатор. С 2018 года инженерный центр "Яндекса" располагается в Западном административном округе Москвы. В центре создают и тестируют автономные автомобили, роботов-доставщиков, складских роботов. Последней разработкой центра стал беспилотный грузовик. Технология автономного вождения является собственной разработкой компании. Она включает программное обеспечение, которое позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по дорогам благодаря сенсорам и системе электронного управления основными функциями автомобиля с бортового вычислителя. К июлю 2024 года беспилотные автомобили компании проехали 30 миллионов километров, в том числе в Москве – около 17 миллионов километров. Автономные автомобили можно эксплуатировать в любых погодных условиях, в том числе в дождь и снегопады.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, ленинградская область, александр дрозденко, яндекс