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Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике - РИА Новости, 27.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:09 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/robototekhnika-1986105936.html
Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике
Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике - РИА Новости, 27.11.2024
Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике
Ленинградская область и инженерный центр "Яндекса" будут развивать сотрудничество в робототехнике и использовании автономного транспорта, об этом рассказал... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:09
2024-11-27T21:09
ленинградская область
технологии
москва
ленинградская область
александр дрозденко
яндекс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Ленинградская область и инженерный центр "Яндекса" будут развивать сотрудничество в робототехнике и использовании автономного транспорта, об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. "Предложил компании использовать Ленобласть как пилотную площадку и для других проектов инженерного центра - от складских роботов на областных предприятиях до испытаний беспилотного грузового и пассажирского автотранспорта", - сообщил Дрозденко по итогам посещения центра. Он отметил, что инженерный центр "Яндекса" – это место, где создаются и тестируются технологии отечественной робототехники и автономного транспорта. "Московские инновации хорошо знакомы муринцам: к роботам-доставщикам на улицах жители уже давно привыкли, и теперь это городская "фишка". Технологии будущего помогают закрывать высокую потребность в новых кадрах для экономики", - добавил губернатор. С 2018 года инженерный центр "Яндекса" располагается в Западном административном округе Москвы. В центре создают и тестируют автономные автомобили, роботов-доставщиков, складских роботов. Последней разработкой центра стал беспилотный грузовик. Технология автономного вождения является собственной разработкой компании. Она включает программное обеспечение, которое позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по дорогам благодаря сенсорам и системе электронного управления основными функциями автомобиля с бортового вычислителя. К июлю 2024 года беспилотные автомобили компании проехали 30 миллионов километров, в том числе в Москве – около 17 миллионов километров. Автономные автомобили можно эксплуатировать в любых погодных условиях, в том числе в дождь и снегопады.
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технологии, москва, ленинградская область, александр дрозденко, яндекс
Ленинградская область , Технологии, Москва, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Яндекс
Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике

Ленобласть и инженерный центр Яндекса договорились о кооперации в робототехнике

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Ленинградская область и инженерный центр "Яндекса" будут развивать сотрудничество в робототехнике и использовании автономного транспорта, об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"Предложил компании использовать Ленобласть как пилотную площадку и для других проектов инженерного центра - от складских роботов на областных предприятиях до испытаний беспилотного грузового и пассажирского автотранспорта", - сообщил Дрозденко по итогам посещения центра.
Он отметил, что инженерный центр "Яндекса" – это место, где создаются и тестируются технологии отечественной робототехники и автономного транспорта. "Московские инновации хорошо знакомы муринцам: к роботам-доставщикам на улицах жители уже давно привыкли, и теперь это городская "фишка". Технологии будущего помогают закрывать высокую потребность в новых кадрах для экономики", - добавил губернатор.
С 2018 года инженерный центр "Яндекса" располагается в Западном административном округе Москвы. В центре создают и тестируют автономные автомобили, роботов-доставщиков, складских роботов. Последней разработкой центра стал беспилотный грузовик. Технология автономного вождения является собственной разработкой компании. Она включает программное обеспечение, которое позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по дорогам благодаря сенсорам и системе электронного управления основными функциями автомобиля с бортового вычислителя. К июлю 2024 года беспилотные автомобили компании проехали 30 миллионов километров, в том числе в Москве – около 17 миллионов километров. Автономные автомобили можно эксплуатировать в любых погодных условиях, в том числе в дождь и снегопады.
 
Ленинградская областьТехнологииМоскваЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЯндекс
 
 
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