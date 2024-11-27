Ленинградская область и "Яндекс" договорились о кооперации в робототехнике
Ленобласть и инженерный центр Яндекса договорились о кооперации в робототехнике
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Ленинградская область и инженерный центр "Яндекса" будут развивать сотрудничество в робототехнике и использовании автономного транспорта, об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
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"Предложил компании использовать Ленобласть как пилотную площадку и для других проектов инженерного центра - от складских роботов на областных предприятиях до испытаний беспилотного грузового и пассажирского автотранспорта", - сообщил Дрозденко по итогам посещения центра.
Он отметил, что инженерный центр "Яндекса" – это место, где создаются и тестируются технологии отечественной робототехники и автономного транспорта. "Московские инновации хорошо знакомы муринцам: к роботам-доставщикам на улицах жители уже давно привыкли, и теперь это городская "фишка". Технологии будущего помогают закрывать высокую потребность в новых кадрах для экономики", - добавил губернатор.
С 2018 года инженерный центр "Яндекса" располагается в Западном административном округе Москвы. В центре создают и тестируют автономные автомобили, роботов-доставщиков, складских роботов. Последней разработкой центра стал беспилотный грузовик. Технология автономного вождения является собственной разработкой компании. Она включает программное обеспечение, которое позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по дорогам благодаря сенсорам и системе электронного управления основными функциями автомобиля с бортового вычислителя. К июлю 2024 года беспилотные автомобили компании проехали 30 миллионов километров, в том числе в Москве – около 17 миллионов километров. Автономные автомобили можно эксплуатировать в любых погодных условиях, в том числе в дождь и снегопады.