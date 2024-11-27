https://ria.ru/20241127/rets-1986103500.html
Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб
Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб - РИА Новости, 27.11.2024
Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб
За 10 месяцев 2024 года более 1,3 тысячи российских компаний осуществили экспортные поставки в Казахстан при поддержке Группы Российского экспортного центра... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:44
2024-11-27T20:44
2024-11-27T20:44
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев 2024 года более 1,3 тысячи российских компаний осуществили экспортные поставки в Казахстан при поддержке Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) на сумму более 91 миллиард рублей, сообщает центр."Компании обращаются в Группу РЭЦ за необходимой поддержкой на любом этапе экспорта: от поиска первых партнеров до страхования контрактов. В этом году объем поддержанного РЭЦ экспорта в Казахстан уже превысил 91 миллиард рублей, что на четверть больше, чем за весь 2023 год", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."ВЭБ.РФ на протяжении многих лет активно реализует проекты, направленные на поддержку экспорта в Казахстан российской промышленной продукции в сфере железнодорожного транспорта, инфраструктуры и энергетики. Отдельным важным направлением является развитие логистических коридоров, проходящих через территорию республики. Портфель текущих и перспективных российско-казахстанских проектов, в которых участвует Российский экспортный центр, превышает 850 млрд рублей", — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Кроме того, по словам Шувалова, "Группа РЭЦ, в которую входят ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, при активном участии ВЭБ.РФ, поддерживает экспортные проекты в области горнодобывающей и металлургической промышленности. Поддержкой активно пользуются также предприятия агропромышленного комплекса, легкой, лесной, фармацевтической и косметической промышленности, экспортеры услуг".Министр экономического развития России Максим Решетников также отметил, что Россия входит в пятерку ведущих инвесторов Казахстана, признана одним из ключевых торговых партнёров республики и главным импортёром товаров с долей почти в 30%. "В прошлом году товарооборот между Россией и Казахстаном установил новый рекорд и приблизился к 30 миллиардов долларов. За 9 месяцев 2024 года взаимная торговля выросла до 20,7 миллиардов долларов. Сегодня наши страны больше, чем когда-либо, готовы наращивать и углублять свое взаимодействие".РЭЦ также видит потенциал для реализации совместных с Казахстаном проектов в области использования водных ресурсов, электроэнергетики, железнодорожного и автотранспорта, технологического переоснащения местных предприятий, а также модернизации городской инфраструктуры.Отметим, в арсенале РЭЦ более 140 услуг и мер поддержки, которые помогают экспортерам решить основные бизнес-задачи, в том числе повысить свою узнаваемость за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Большинство услуг РЭЦ доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Кроме того, ВЭБ.РФ совместно с партнерами по межбанковскому объединению ШОС, в котором председательствует Казахстан в этом году, ведет работу по обмену опытом в сфере смешанного финансирования, ГЧП и иным актуальным направлениям банковского бизнеса. В частности, программа ВЭБ.РФ "Фабрика проектного финансирования" продолжает вызывать живой интерес у участников объединения.
https://ria.ru/20241126/vebrf-1985811460.html
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экономика, россия, казахстан, игорь шувалов, вероника никишина, росэксимбанк, максим решетников, шос, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Казахстан, Игорь Шувалов, Вероника Никишина, Росэксимбанк, Максим Решетников, ШОС, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб
РЭЦ: поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев 2024 года более 1,3 тысячи российских компаний осуществили экспортные поставки в Казахстан при поддержке Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) на сумму более 91 миллиард рублей, сообщает центр.
"Компании обращаются в Группу РЭЦ за необходимой поддержкой на любом этапе экспорта: от поиска первых партнеров до страхования контрактов. В этом году объем поддержанного РЭЦ экспорта в Казахстан уже превысил 91 миллиард рублей, что на четверть больше, чем за весь 2023 год", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"ВЭБ.РФ на протяжении многих лет активно реализует проекты, направленные на поддержку экспорта в Казахстан российской промышленной продукции в сфере железнодорожного транспорта, инфраструктуры и энергетики. Отдельным важным направлением является развитие логистических коридоров, проходящих через территорию республики. Портфель текущих и перспективных российско-казахстанских проектов, в которых участвует Российский экспортный центр, превышает 850 млрд рублей", — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Кроме того, по словам Шувалова, "Группа РЭЦ, в которую входят ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, при активном участии ВЭБ.РФ, поддерживает экспортные проекты в области горнодобывающей и металлургической промышленности. Поддержкой активно пользуются также предприятия агропромышленного комплекса, легкой, лесной, фармацевтической и косметической промышленности, экспортеры услуг".
Министр экономического развития России Максим Решетников также отметил, что Россия входит в пятерку ведущих инвесторов Казахстана, признана одним из ключевых торговых партнёров республики и главным импортёром товаров с долей почти в 30%. "В прошлом году товарооборот между Россией и Казахстаном установил новый рекорд и приблизился к 30 миллиардов долларов. За 9 месяцев 2024 года взаимная торговля выросла до 20,7 миллиардов долларов. Сегодня наши страны больше, чем когда-либо, готовы наращивать и углублять свое взаимодействие".
РЭЦ также видит потенциал для реализации совместных с Казахстаном проектов в области использования водных ресурсов, электроэнергетики, железнодорожного и автотранспорта, технологического переоснащения местных предприятий, а также модернизации городской инфраструктуры.
Отметим, в арсенале РЭЦ более 140 услуг и мер поддержки, которые помогают экспортерам решить основные бизнес-задачи, в том числе повысить свою узнаваемость за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Большинство услуг РЭЦ доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Кроме того, ВЭБ.РФ совместно с партнерами по межбанковскому объединению ШОС, в котором председательствует Казахстан в этом году, ведет работу по обмену опытом в сфере смешанного финансирования, ГЧП и иным актуальным направлениям банковского бизнеса. В частности, программа ВЭБ.РФ "Фабрика проектного финансирования" продолжает вызывать живой интерес у участников объединения.