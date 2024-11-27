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Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб

Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб - РИА Новости, 27.11.2024

Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб

За 10 месяцев 2024 года более 1,3 тысячи российских компаний осуществили экспортные поставки в Казахстан при поддержке Группы Российского экспортного центра... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:44

2024-11-27T20:44

2024-11-27T20:44

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев 2024 года более 1,3 тысячи российских компаний осуществили экспортные поставки в Казахстан при поддержке Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) на сумму более 91 миллиард рублей, сообщает центр."Компании обращаются в Группу РЭЦ за необходимой поддержкой на любом этапе экспорта: от поиска первых партнеров до страхования контрактов. В этом году объем поддержанного РЭЦ экспорта в Казахстан уже превысил 91 миллиард рублей, что на четверть больше, чем за весь 2023 год", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."ВЭБ.РФ на протяжении многих лет активно реализует проекты, направленные на поддержку экспорта в Казахстан российской промышленной продукции в сфере железнодорожного транспорта, инфраструктуры и энергетики. Отдельным важным направлением является развитие логистических коридоров, проходящих через территорию республики. Портфель текущих и перспективных российско-казахстанских проектов, в которых участвует Российский экспортный центр, превышает 850 млрд рублей", — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Кроме того, по словам Шувалова, "Группа РЭЦ, в которую входят ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, при активном участии ВЭБ.РФ, поддерживает экспортные проекты в области горнодобывающей и металлургической промышленности. Поддержкой активно пользуются также предприятия агропромышленного комплекса, легкой, лесной, фармацевтической и косметической промышленности, экспортеры услуг".Министр экономического развития России Максим Решетников также отметил, что Россия входит в пятерку ведущих инвесторов Казахстана, признана одним из ключевых торговых партнёров республики и главным импортёром товаров с долей почти в 30%. "В прошлом году товарооборот между Россией и Казахстаном установил новый рекорд и приблизился к 30 миллиардов долларов. За 9 месяцев 2024 года взаимная торговля выросла до 20,7 миллиардов долларов. Сегодня наши страны больше, чем когда-либо, готовы наращивать и углублять свое взаимодействие".РЭЦ также видит потенциал для реализации совместных с Казахстаном проектов в области использования водных ресурсов, электроэнергетики, железнодорожного и автотранспорта, технологического переоснащения местных предприятий, а также модернизации городской инфраструктуры.Отметим, в арсенале РЭЦ более 140 услуг и мер поддержки, которые помогают экспортерам решить основные бизнес-задачи, в том числе повысить свою узнаваемость за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Большинство услуг РЭЦ доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Кроме того, ВЭБ.РФ совместно с партнерами по межбанковскому объединению ШОС, в котором председательствует Казахстан в этом году, ведет работу по обмену опытом в сфере смешанного финансирования, ГЧП и иным актуальным направлениям банковского бизнеса. В частности, программа ВЭБ.РФ "Фабрика проектного финансирования" продолжает вызывать живой интерес у участников объединения.

https://ria.ru/20241126/vebrf-1985811460.html

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экономика, россия, казахстан, игорь шувалов, вероника никишина, росэксимбанк, максим решетников, шос, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)