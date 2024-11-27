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В Петербурге осудили двух мужчин за попытку зарезать посетителя ресторана
В Петербурге осудили двух мужчин за попытку зарезать посетителя ресторана - РИА Новости, 27.11.2024
В Петербурге осудили двух мужчин за попытку зарезать посетителя ресторана
Двое жителей Петербурга Андрей Жуков и Ават Нурахметов осуждены на 9,5 и 4 года колонии строгого режима за попытку зарезать посетителя ресторана, сообщила... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:02
2024-11-27T18:02
2024-11-27T19:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Двое жителей Петербурга Андрей Жуков и Ават Нурахметов осуждены на 9,5 и 4 года колонии строгого режима за попытку зарезать посетителя ресторана, сообщила пресс-служба прокуратуры города. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Жукову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Нурахметову – 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. В суде установлено, что в ночь с 20 на 21 мая 2023 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ресторане на улице Садовой, повздорили с одним из посетителей заведения. "После чего Жуков с целью убийства напал на потерпевшего со спины и нанес несколько ударов ножом по груди, шее и плечу, затем передал нож Нурахметову, который также нанес один удар потерпевшему", - добавляет прокуратура. Сотрудники ресторана, а также посетители заведения оттащили напавших, оказали пострадавшему первую помощь и вызвали "скорую", он остался жив. По решению суда ему присуждена выплата компенсации морального вреда: с Жукова - 1 миллион рублей, с Нурахметова - 400 тысяч рублей.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге осудили двух мужчин за попытку зарезать посетителя ресторана
Двух жителей Петербурга осудили за попытку зарезать посетителя ресторана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости.
Двое жителей Петербурга Андрей Жуков и Ават Нурахметов осуждены на 9,5 и 4 года колонии строгого режима за попытку зарезать посетителя ресторана, сообщила пресс-служба прокуратуры города
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Жукову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Нурахметову – 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
В суде установлено, что в ночь с 20 на 21 мая 2023 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ресторане на улице Садовой, повздорили с одним из посетителей заведения. "После чего Жуков с целью убийства напал на потерпевшего со спины и нанес несколько ударов ножом по груди, шее и плечу, затем передал нож Нурахметову, который также нанес один удар потерпевшему", - добавляет прокуратура.
Сотрудники ресторана, а также посетители заведения оттащили напавших, оказали пострадавшему первую помощь и вызвали "скорую", он остался жив. По решению суда ему присуждена выплата компенсации морального вреда: с Жукова - 1 миллион рублей, с Нурахметова - 400 тысяч рублей.