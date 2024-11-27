https://ria.ru/20241127/restoran-1986060432.html

В Петербурге осудили двух мужчин за попытку зарезать посетителя ресторана

В Петербурге осудили двух мужчин за попытку зарезать посетителя ресторана - РИА Новости, 27.11.2024

В Петербурге осудили двух мужчин за попытку зарезать посетителя ресторана

Двое жителей Петербурга Андрей Жуков и Ават Нурахметов осуждены на 9,5 и 4 года колонии строгого режима за попытку зарезать посетителя ресторана, сообщила... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:02

2024-11-27T18:02

2024-11-27T19:00

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986064987_0:0:1914:1078_1920x0_80_0_0_4bb70e8dbbc17cbfa1900abbae5bbc64.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Двое жителей Петербурга Андрей Жуков и Ават Нурахметов осуждены на 9,5 и 4 года колонии строгого режима за попытку зарезать посетителя ресторана, сообщила пресс-служба прокуратуры города. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Жукову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Нурахметову – 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. В суде установлено, что в ночь с 20 на 21 мая 2023 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ресторане на улице Садовой, повздорили с одним из посетителей заведения. "После чего Жуков с целью убийства напал на потерпевшего со спины и нанес несколько ударов ножом по груди, шее и плечу, затем передал нож Нурахметову, который также нанес один удар потерпевшему", - добавляет прокуратура. Сотрудники ресторана, а также посетители заведения оттащили напавших, оказали пострадавшему первую помощь и вызвали "скорую", он остался жив. По решению суда ему присуждена выплата компенсации морального вреда: с Жукова - 1 миллион рублей, с Нурахметова - 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241127/migratsiya-1985997865.html

https://ria.ru/20241127/mvd-1986029769.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия