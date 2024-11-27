https://ria.ru/20241127/putin-1986116165.html

Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС

Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС - РИА Новости, 27.11.2024

Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС

Россия и Казахстан отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:01

2024-11-27T23:01

2024-11-27T23:01

экономика

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса. Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтверждают неизменную приверженность целям и принципам, предусмотренным Договором, исходят из важности продолжения совместной работы по дальнейшему развитию общих рынков в рамках Союза путем раскрытия интеграционного потенциала ЕАЭС и решения общих задач по повышению конкурентоспособности национальных экономик, созданию благоприятных условий для вовлечения бизнеса в кооперацию в рамках Союза в целях улучшения благосостояния жителей всех государств-членов ЕАЭС", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что 2024-й является десятым юбилейным годом с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. "Стороны с уверенностью констатируют растущую роль Евразийского экономического союза как международной организации региональной экономической интеграции, выражая убежденность в том, что евразийская экономическая интеграция в рамках Договора отвечает национальным интересам Сторон, создает конкурентные преимущества всем государствам-членам и имеет колоссальный потенциал для развития", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз