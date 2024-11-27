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Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС - РИА Новости, 27.11.2024
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23:01 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1986116165.html
Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС
Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС - РИА Новости, 27.11.2024
Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС
Россия и Казахстан отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:01
2024-11-27T23:01
экономика
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса. Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтверждают неизменную приверженность целям и принципам, предусмотренным Договором, исходят из важности продолжения совместной работы по дальнейшему развитию общих рынков в рамках Союза путем раскрытия интеграционного потенциала ЕАЭС и решения общих задач по повышению конкурентоспособности национальных экономик, созданию благоприятных условий для вовлечения бизнеса в кооперацию в рамках Союза в целях улучшения благосостояния жителей всех государств-членов ЕАЭС", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что 2024-й является десятым юбилейным годом с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. "Стороны с уверенностью констатируют растущую роль Евразийского экономического союза как международной организации региональной экономической интеграции, выражая убежденность в том, что евразийская экономическая интеграция в рамках Договора отвечает национальным интересам Сторон, создает конкурентные преимущества всем государствам-членам и имеет колоссальный потенциал для развития", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
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экономика, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз
Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС

Россия и Казахстан отметили важность развития ЕАЭС, создания условий для бизнеса

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса.
Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны подтверждают неизменную приверженность целям и принципам, предусмотренным Договором, исходят из важности продолжения совместной работы по дальнейшему развитию общих рынков в рамках Союза путем раскрытия интеграционного потенциала ЕАЭС и решения общих задач по повышению конкурентоспособности национальных экономик, созданию благоприятных условий для вовлечения бизнеса в кооперацию в рамках Союза в целях улучшения благосостояния жителей всех государств-членов ЕАЭС", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что 2024-й является десятым юбилейным годом с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
"Стороны с уверенностью констатируют растущую роль Евразийского экономического союза как международной организации региональной экономической интеграции, выражая убежденность в том, что евразийская экономическая интеграция в рамках Договора отвечает национальным интересам Сторон, создает конкурентные преимущества всем государствам-членам и имеет колоссальный потенциал для развития", - говорится в тексте заявления.
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ЭкономикаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
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