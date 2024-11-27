Путин и Токаев отметили важность работы по развитию ЕАЭС
Россия и Казахстан отметили важность развития ЕАЭС, создания условий для бизнеса
© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса.
Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны подтверждают неизменную приверженность целям и принципам, предусмотренным Договором, исходят из важности продолжения совместной работы по дальнейшему развитию общих рынков в рамках Союза путем раскрытия интеграционного потенциала ЕАЭС и решения общих задач по повышению конкурентоспособности национальных экономик, созданию благоприятных условий для вовлечения бизнеса в кооперацию в рамках Союза в целях улучшения благосостояния жителей всех государств-членов ЕАЭС", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что 2024-й является десятым юбилейным годом с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
"Стороны с уверенностью констатируют растущую роль Евразийского экономического союза как международной организации региональной экономической интеграции, выражая убежденность в том, что евразийская экономическая интеграция в рамках Договора отвечает национальным интересам Сторон, создает конкурентные преимущества всем государствам-членам и имеет колоссальный потенциал для развития", - говорится в тексте заявления.
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Вчера, 00:21