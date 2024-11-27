Путин и Токаев поприветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах
Путин и Токаев заявили, что расчеты в нацвалютах укрепят финансовый суверенитет
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствуют увеличение доли взаимных расчетов в нацвалютах, что будет способствовать укреплению финансового суверенитета.
Совместное заявление Путина и Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны приветствуют увеличение доли двусторонних транзакций в национальных валютах, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению финансового суверенитета двух стран", - говорится в заявлении.