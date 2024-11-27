https://ria.ru/20241127/putin-1986115469.html

Путин и Токаев поприветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах

Путин и Токаев поприветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 27.11.2024

Путин и Токаев поприветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствуют увеличение доли взаимных расчетов в нацвалютах, что будет способствовать... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:52

2024-11-27T22:52

2024-11-27T22:52

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствуют увеличение доли взаимных расчетов в нацвалютах, что будет способствовать укреплению финансового суверенитета. Совместное заявление Путина и Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Стороны приветствуют увеличение доли двусторонних транзакций в национальных валютах, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению финансового суверенитета двух стран", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, экономика