https://ria.ru/20241127/putin-1986114596.html

Путин оценил рост доли расчетов в нацвалютах с Казахстаном

Путин оценил рост доли расчетов в нацвалютах с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024

Путин оценил рост доли расчетов в нацвалютах с Казахстаном

Рост доли расчетов в национальных валютах между РФ и Казахстаном позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешнеполитической... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:47

2024-11-27T22:47

2024-11-27T22:48

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Рост доли расчетов в национальных валютах между РФ и Казахстаном позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешнеполитической конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана "Акорда". "Доля национальных валют по взаиморасчету составляет почти 90%, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической конъюнктуры", - сказал Путин в ходе заявления для СМИ.

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Наталья Макарова

цены на нефть, россия, казахстан, владимир путин, экономика, касым-жомарт токаев