Путин оценил рост доли расчетов в нацвалютах с Казахстаном
Путин заявил, что расчеты с Астаной в нацвалютах защищают коммерческие операции
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Рост доли расчетов в национальных валютах между РФ и Казахстаном позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешнеполитической конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана "Акорда".
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"Доля национальных валют по взаиморасчету составляет почти 90%, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической конъюнктуры", - сказал Путин в ходе заявления для СМИ.