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Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
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21:33 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1986108762.html
Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана
Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвали эффективным энергетическое сотрудничество РФ и Казахстана. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:33
2024-11-27T21:33
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвали эффективным энергетическое сотрудничество РФ и Казахстана. Совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Стороны с удовлетворением отмечают эффективность энергетического сотрудничества России и Казахстана, что подтверждают начавшиеся в октябре 2023 года поставки российского природного газа через территорию Казахстана по магистральному газопроводу "Центральная Азия – Центр", а также подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана

Путин и Токаев назвали энергетическое сотрудничество двух стран эффективным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвали эффективным энергетическое сотрудничество РФ и Казахстана.
Совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны с удовлетворением отмечают эффективность энергетического сотрудничества России и Казахстана, что подтверждают начавшиеся в октябре 2023 года поставки российского природного газа через территорию Казахстана по магистральному газопроводу "Центральная Азия – Центр", а также подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.
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КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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