https://ria.ru/20241127/putin-1986108762.html

Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана

Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвали эффективным энергетическое сотрудничество РФ и Казахстана. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:33

2024-11-27T21:33

2024-11-27T21:33

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвали эффективным энергетическое сотрудничество РФ и Казахстана. Совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Стороны с удовлетворением отмечают эффективность энергетического сотрудничества России и Казахстана, что подтверждают начавшиеся в октябре 2023 года поставки российского природного газа через территорию Казахстана по магистральному газопроводу "Центральная Азия – Центр", а также подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

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казахстан

россия

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Наталья Макарова

казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев