Путин и Токаев оценили энергетическое сотрудничество России и Казахстана
Путин и Токаев назвали энергетическое сотрудничество двух стран эффективным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвали эффективным энергетическое сотрудничество РФ и Казахстана.
Совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны с удовлетворением отмечают эффективность энергетического сотрудничества России и Казахстана, что подтверждают начавшиеся в октябре 2023 года поставки российского природного газа через территорию Казахстана по магистральному газопроводу "Центральная Азия – Центр", а также подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.