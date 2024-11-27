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Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома - РИА Новости, 27.11.2024
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21:31 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1986108579.html
Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома
Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома - РИА Новости, 27.11.2024
Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома
Взаимодействие России и Казахстана в области мирного атома продвигается, активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана, сообщил... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:31
2024-11-27T21:31
космос - риа наука
россия
казахстан
астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана в области мирного атома продвигается, активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Продвигается российско-казахстанское взаимодействие в области мирного атома. Активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в Астане. Он также отметил, что компании двух стран осуществляют целый ряд крупных успешных проектов в машиностроении, химической промышленности, производстве минеральных удобрений.
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космос - риа наука, россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев
Космос - РИА Наука, Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома

Путин заявил об активном сотрудничестве РФ и Казахстан в области мирного атома

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана в области мирного атома продвигается, активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Продвигается российско-казахстанское взаимодействие в области мирного атома. Активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в Астане.
Он также отметил, что компании двух стран осуществляют целый ряд крупных успешных проектов в машиностроении, химической промышленности, производстве минеральных удобрений.
Путин и Токаев подписывают совместное заявление об углублении стратегического партнерства - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин и Токаев подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве
Вчера, 19:07
 
Космос - РИА НаукаРоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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