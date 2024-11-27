https://ria.ru/20241127/putin-1986108579.html

Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома

Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома - РИА Новости, 27.11.2024

Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома

Взаимодействие России и Казахстана в области мирного атома продвигается, активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана, сообщил... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:31

2024-11-27T21:31

2024-11-27T21:31

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана в области мирного атома продвигается, активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Продвигается российско-казахстанское взаимодействие в области мирного атома. Активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в Астане. Он также отметил, что компании двух стран осуществляют целый ряд крупных успешных проектов в машиностроении, химической промышленности, производстве минеральных удобрений.

https://ria.ru/20241127/tokaev-1986079099.html

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Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев