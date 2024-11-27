Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома
Путин заявил об активном сотрудничестве РФ и Казахстан в области мирного атома
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана в области мирного атома продвигается, активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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"Продвигается российско-казахстанское взаимодействие в области мирного атома. Активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в Астане.
Он также отметил, что компании двух стран осуществляют целый ряд крупных успешных проектов в машиностроении, химической промышленности, производстве минеральных удобрений.