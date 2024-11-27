https://ria.ru/20241127/putin-1986107911.html

Путин оценил итоги переговоров с Токаевым

Путин оценил итоги переговоров с Токаевым - РИА Новости, 27.11.2024

Путин оценил итоги переговоров с Токаевым

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что стороны удовлетворены их результатами. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:25

2024-11-27T21:25

2024-11-27T21:25

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что стороны удовлетворены их результатами. "Хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены результатами состоявшихся переговоров. Уверен, что нынешний визит и наши переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества, наших отношений на благо наших стран и народов", - сказал Путин в среду, подводя итоги переговоров. Путин 27-28 ноября посещает Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России провел переговоры с Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный приём. Предыдущий государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, а летом этого года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

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Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров Заявление Владимира Путина для СМИ по итогам российско-казахстанских переговоров. 2024-11-27T21:25 true PT9M07S

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Наталья Макарова

в мире, россия, астана, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, шос