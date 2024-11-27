https://ria.ru/20241127/putin-1986098425.html
Путин и Токаев открыли филиал Казахского национального университета в Омске
Путин и Токаев открыли филиал Казахского национального университета в Омске - РИА Новости, 27.11.2024
Путин и Токаев открыли филиал Казахского национального университета в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие по видеосвязи в открытии филиала Казахского национального университета имени РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:12
2024-11-27T20:12
2024-11-27T20:12
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие по видеосвязи в открытии филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Омском университете имени Достоевского. Руководители вузов доложили главам государств, что филиал полностью оснащен и готов к работе. Путин и Токаев по видеосвязи дали разрешение открыть памятную табличку и начать процедуру регистрации филиала университета.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, омск, общество
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Омск, Общество
Путин и Токаев открыли филиал Казахского национального университета в Омске
Путин и Токаев приняли участие в открытии филиала КНУ имени Аль-Фараби в Омске