https://ria.ru/20241127/putin-1986098094.html

Путин и Токаев подробно обсудили сотрудничество России и Казахстана

Путин и Токаев подробно обсудили сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин и Токаев подробно обсудили сотрудничество России и Казахстана

Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подробно обсудили взаимодействие двух стран, обменялись... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:09

2024-11-27T20:09

2024-11-27T20:09

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

день победы

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подробно обсудили взаимодействие двух стран, обменялись мнениями по международным и региональным проблемам. "Мы (с Токаевым - ред.) подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам", - заявил Путин Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, день победы