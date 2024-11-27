https://ria.ru/20241127/putin-1986098094.html
Путин и Токаев подробно обсудили сотрудничество России и Казахстана
Путин и Токаев подробно обсудили сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин и Токаев подробно обсудили сотрудничество России и Казахстана
Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подробно обсудили взаимодействие двух стран, обменялись... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:09
2024-11-27T20:09
2024-11-27T20:09
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986096998_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_8e97e048e65098a49ae17794330cac7c.jpg
АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подробно обсудили взаимодействие двух стран, обменялись мнениями по международным и региональным проблемам. "Мы (с Токаевым - ред.) подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам", - заявил Путин Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986096998_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb00ce7b17ec5b5260d3f682aed2aaf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, день победы
Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, День Победы
Путин и Токаев подробно обсудили сотрудничество России и Казахстана
Путин и Токаев обменялись мнениями по международным и региональным проблемам