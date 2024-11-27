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Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024
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19:48 27.11.2024 (обновлено: 21:34 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1986093152.html
Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане
Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024
Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане
Россия помогает Казахстану в строительстве русскоязычных школ в Казахстане, планируется в ближайшее время открыть еще три таких школы, сообщил президент России... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:48
2024-11-27T21:34
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
общество
астана
мгу имени м. в. ломоносова
мгимо
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия помогает Казахстану в строительстве русскоязычных школ в Казахстане, планируется в ближайшее время открыть еще три таких школы, сообщил президент России Владимир Путин"Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке. Еще три таких школы мы планируем открыть в Казахстане в ближайшее время", - сказал Путин во время форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Он отметил, что Россия высоко ценит повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане."Видим, что это всячески поддерживается руководством Республики и признательны президенту Казахстана за инициативу в учреждении международной организации по русскому языку", - добавил президент РФ.Глава государства также отметил, что сегодня в российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов, давно и успешно в Казахстане работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени М. В. Ломоносова. Путин добавил, что в скором времени в Астане начнет работу и филиал МГИМО МИД РФ, а в среду страны подписали соглашение о функционировании филиала Челябинского государственного университета в Костанае.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, общество, астана, мгу имени м. в. ломоносова, мгимо
Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Общество, Астана, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО
Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане

Путин рассказал о помощи России в строительстве русскоязычных школ в Казахстане

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия помогает Казахстану в строительстве русскоязычных школ в Казахстане, планируется в ближайшее время открыть еще три таких школы, сообщил президент России Владимир Путин
«
"Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке. Еще три таких школы мы планируем открыть в Казахстане в ближайшее время", - сказал Путин во время форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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"Видим, что это всячески поддерживается руководством Республики и признательны президенту Казахстана за инициативу в учреждении международной организации по русскому языку", - добавил президент РФ.
Глава государства также отметил, что сегодня в российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов, давно и успешно в Казахстане работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени М. В. Ломоносова. Путин добавил, что в скором времени в Астане начнет работу и филиал МГИМО МИД РФ, а в среду страны подписали соглашение о функционировании филиала Челябинского государственного университета в Костанае.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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КазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссияОбществоАстанаМГУ имени М. В. ЛомоносоваМГИМО
 
 
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