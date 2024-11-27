https://ria.ru/20241127/putin-1986093152.html

Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане

Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024

Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане

Россия помогает Казахстану в строительстве русскоязычных школ в Казахстане, планируется в ближайшее время открыть еще три таких школы, сообщил президент России... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:48

2024-11-27T19:48

2024-11-27T21:34

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

общество

астана

мгу имени м. в. ломоносова

мгимо

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия помогает Казахстану в строительстве русскоязычных школ в Казахстане, планируется в ближайшее время открыть еще три таких школы, сообщил президент России Владимир Путин"Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке. Еще три таких школы мы планируем открыть в Казахстане в ближайшее время", - сказал Путин во время форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Он отметил, что Россия высоко ценит повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане."Видим, что это всячески поддерживается руководством Республики и признательны президенту Казахстана за инициативу в учреждении международной организации по русскому языку", - добавил президент РФ.Глава государства также отметил, что сегодня в российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов, давно и успешно в Казахстане работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени М. В. Ломоносова. Путин добавил, что в скором времени в Астане начнет работу и филиал МГИМО МИД РФ, а в среду страны подписали соглашение о функционировании филиала Челябинского государственного университета в Костанае.

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

казахстан

россия

астана

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Наталья Макарова

казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, общество, астана, мгу имени м. в. ломоносова, мгимо