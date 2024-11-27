Путин рассказал о строительстве русскоязычных школ в Казахстане
Путин рассказал о помощи России в строительстве русскоязычных школ в Казахстане
© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия помогает Казахстану в строительстве русскоязычных школ в Казахстане, планируется в ближайшее время открыть еще три таких школы, сообщил президент России Владимир Путин
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"Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке. Еще три таких школы мы планируем открыть в Казахстане в ближайшее время", - сказал Путин во время форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Он отметил, что Россия высоко ценит повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане.
"Видим, что это всячески поддерживается руководством Республики и признательны президенту Казахстана за инициативу в учреждении международной организации по русскому языку", - добавил президент РФ.
Глава государства также отметил, что сегодня в российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов, давно и успешно в Казахстане работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени М. В. Ломоносова. Путин добавил, что в скором времени в Астане начнет работу и филиал МГИМО МИД РФ, а в среду страны подписали соглашение о функционировании филиала Челябинского государственного университета в Костанае.
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