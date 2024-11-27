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Путин оценил сотрудничество с Астаной в области космических исследований - РИА Новости, 27.11.2024
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Наука
 
19:46 27.11.2024 (обновлено: 22:03 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1986091835.html
Путин оценил сотрудничество с Астаной в области космических исследований
Путин оценил сотрудничество с Астаной в области космических исследований - РИА Новости, 27.11.2024
Путин оценил сотрудничество с Астаной в области космических исследований
России и Казахстану удалось сохранить и приумножить кооперацию в области космических исследований, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:46
2024-11-27T22:03
наука
космос - риа наука
астана
россия
владимир путин
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. России и Казахстану удалось сохранить и приумножить кооперацию в области космических исследований, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований", - сказал Путин.Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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космос - риа наука, астана, россия, владимир путин, казахстан, москва, касым-жомарт токаев
Наука, Космос - РИА Наука, Астана, Россия, Владимир Путин, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил сотрудничество с Астаной в области космических исследований

Путин заявил о преумножении кооперации с Казахстаном в космических исследованиях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. России и Казахстану удалось сохранить и приумножить кооперацию в области космических исследований, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований", - сказал Путин.
Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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