https://ria.ru/20241127/putin-1986091835.html

Путин оценил сотрудничество с Астаной в области космических исследований

Путин оценил сотрудничество с Астаной в области космических исследований - РИА Новости, 27.11.2024

Путин оценил сотрудничество с Астаной в области космических исследований

России и Казахстану удалось сохранить и приумножить кооперацию в области космических исследований, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:46

2024-11-27T19:46

2024-11-27T22:03

наука

космос - риа наука

астана

россия

владимир путин

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москва

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. России и Казахстану удалось сохранить и приумножить кооперацию в области космических исследований, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований", - сказал Путин.Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

астана

россия

казахстан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, астана, россия, владимир путин, казахстан, москва, касым-жомарт токаев