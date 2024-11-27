Сотрудничество России и Казахстана становится более выгодным, заявил Путин
Путин заявил о расширении взаимодействия между Россией и Казахстана
© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана становится более интересным и выгодным для обеих стран и расширяется, несмотря на все сегодняшние сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Он посещает Казахстан по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Переговоры на высшем уровне проходят в резиденции "Акорда".
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"Объем сотрудничества взаимный увеличивается, он уже под 30 миллиардов долларов. И, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, это взаимодействие только расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным для обеих сторон", - заявил Путин.
Президент России отметил темпы развития Казахстана.
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"То, что Казахстан делает уже сегодня под вашим руководством, то, что Казахстан добивается впечатляющих результатов, это, конечно, нас тоже очень радует", - подчеркнул он.
Путин уточнил, что на переговорах с Токаевым обсуждались разные темы.
"Мы говорили не только о промышленности, финансах, но завтра еще поговорим о такой важнейшей на сегодняшний день составляющей как безопасность, уже в рамках ОДКБ", - сказал президент РФ.
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