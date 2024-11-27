https://ria.ru/20241127/putin-1986077343.html

Сотрудничество России и Казахстана становится более выгодным, заявил Путин

Сотрудничество России и Казахстана становится более выгодным, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024

Сотрудничество России и Казахстана становится более выгодным, заявил Путин

Взаимодействие России и Казахстана становится более интересным и выгодным для обеих стран и расширяется, несмотря на все сегодняшние сложности, заявил президент РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:58

2024-11-27T18:58

2024-11-27T18:58

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана становится более интересным и выгодным для обеих стран и расширяется, несмотря на все сегодняшние сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Он посещает Казахстан по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Переговоры на высшем уровне проходят в резиденции "Акорда". "Объем сотрудничества взаимный увеличивается, он уже под 30 миллиардов долларов. И, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, это взаимодействие только расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным для обеих сторон", - заявил Путин. Президент России отметил темпы развития Казахстана. "То, что Казахстан делает уже сегодня под вашим руководством, то, что Казахстан добивается впечатляющих результатов, это, конечно, нас тоже очень радует", - подчеркнул он. Путин уточнил, что на переговорах с Токаевым обсуждались разные темы. "Мы говорили не только о промышленности, финансах, но завтра еще поговорим о такой важнейшей на сегодняшний день составляющей как безопасность, уже в рамках ОДКБ", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

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Наталья Макарова

цены на нефть, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб