https://ria.ru/20241127/putin-1986056345.html

Путин рассказал, чего ожидает от подписанных с Астаной документов

Путин рассказал, чего ожидает от подписанных с Астаной документов - РИА Новости, 27.11.2024

Путин рассказал, чего ожидает от подписанных с Астаной документов

Планируемые к подписанию в Астане двусторонние документы могут стать хорошей основой для движения вперед в отношениях России и Казахстана, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:48

2024-11-27T17:48

2024-11-27T18:03

астана

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Планируемые к подписанию в Астане двусторонние документы могут стать хорошей основой для движения вперед в отношениях России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Уверен, что все документы, которые коллегами подготовлены к нашей сегодняшней встрече, укрепят нормативную базу и будут хорошей основой для дальнейшего движения вперед", - сказал Путин.Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры двух государств провели переговоры в узком составе, а затем диалог был продолжен в расширенном формате. Токаев на встрече с президентом РФ заявил, что в рамках визита будет подписано 20 соглашений.

https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html

астана

россия

казахстан

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астана, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире