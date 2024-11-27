https://ria.ru/20241127/putin-1986056345.html
Путин рассказал, чего ожидает от подписанных с Астаной документов
Путин рассказал, чего ожидает от подписанных с Астаной документов - РИА Новости, 27.11.2024
Путин рассказал, чего ожидает от подписанных с Астаной документов
Планируемые к подписанию в Астане двусторонние документы могут стать хорошей основой для движения вперед в отношениях России и Казахстана, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:48
2024-11-27T17:48
2024-11-27T18:03
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Планируемые к подписанию в Астане двусторонние документы могут стать хорошей основой для движения вперед в отношениях России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Уверен, что все документы, которые коллегами подготовлены к нашей сегодняшней встрече, укрепят нормативную базу и будут хорошей основой для дальнейшего движения вперед", - сказал Путин.Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры двух государств провели переговоры в узком составе, а затем диалог был продолжен в расширенном формате. Токаев на встрече с президентом РФ заявил, что в рамках визита будет подписано 20 соглашений.
https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html
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астана, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Астана, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин рассказал, чего ожидает от подписанных с Астаной документов
Путин надеется, что соглашения с Астаной станут основой развития отношений стран