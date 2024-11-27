https://ria.ru/20241127/putin-1986053450.html

Путин назвал Казахстан надежным союзником России

Путин назвал Казахстан надежным союзником России - РИА Новости, 27.11.2024

Путин назвал Казахстан надежным союзником России

Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал Астану стратегическим партнером и надежным союзником Москвы. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:39

2024-11-27T17:39

2024-11-27T18:23

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

политика

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АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал Астану стратегическим партнером и надежным союзником Москвы."Хочу вас поблагодарить за приглашение, за такой теплый прием. Действительно, Казахстан — это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник", — подчеркнул он.Президент добавил, что у Москвы и Астаны есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях и их удается найти. Он также выразил надежду, что планируемые к подписанию документы станут хорошей основой для развития сотрудничества.Встреча на высшем уровне проходит в резиденции президента Казахстана "Акорда". До расширенных переговоров лидеры побеседовали в узком составе. Среди прочего Путин отметил, что отношения двух стран развиваются самым динамичным и наилучшим образом. Он обратил внимание, что к нынешним переговорам подготовили целый ряд документов, включая совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям. Глава государства подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана: в прошлом году торговый оборот достиг 28,5 миллиарда долларов. Кроме того, он отметил развитие гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки, а также межрегионального сотрудничества.В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику."И, конечно же, наша задача, как я понимаю, состоит в том, чтобы наблюдать за тем, чтобы это сотрудничество не снижало своих оборотов, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось. И, конечно же, контакты в гуманитарной и образовательной сферах", — заявил он.Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту состоялась торжественная встреча, маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.Ожидается, что на переговорах Путин и Токаев обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.

https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html

https://ria.ru/20241127/tokaev-1986025775.html

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Путин: "Казахстан — наш ближайший друг и надежный союзник" "Казахстан действительно наш ближайший друг и надежный союзник" - Путин. 2024-11-27T17:39 true PT2M26S

Торжественная встреча Путина в Казахстане Торжественная встреча Путина в Казахстане. 2024-11-27T17:39 true PT3M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика