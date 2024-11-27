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Путин назвал Казахстан надежным союзником России - РИА Новости, 27.11.2024
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17:39 27.11.2024 (обновлено: 18:23 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1986053450.html
Путин назвал Казахстан надежным союзником России
Путин назвал Казахстан надежным союзником России - РИА Новости, 27.11.2024
Путин назвал Казахстан надежным союзником России
Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал Астану стратегическим партнером и надежным союзником Москвы. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:39
2024-11-27T18:23
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
политика
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АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал Астану стратегическим партнером и надежным союзником Москвы.&quot;Хочу вас поблагодарить за приглашение, за такой теплый прием. Действительно, Казахстан — это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник&quot;, — подчеркнул он.Президент добавил, что у Москвы и Астаны есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях и их удается найти. Он также выразил надежду, что планируемые к подписанию документы станут хорошей основой для развития сотрудничества.Встреча на высшем уровне проходит в резиденции президента Казахстана "Акорда". До расширенных переговоров лидеры побеседовали в узком составе. Среди прочего Путин отметил, что отношения двух стран развиваются самым динамичным и наилучшим образом. Он обратил внимание, что к нынешним переговорам подготовили целый ряд документов, включая совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям. Глава государства подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана: в прошлом году торговый оборот достиг 28,5 миллиарда долларов. Кроме того, он отметил развитие гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки, а также межрегионального сотрудничества.В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику.&quot;И, конечно же, наша задача, как я понимаю, состоит в том, чтобы наблюдать за тем, чтобы это сотрудничество не снижало своих оборотов, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось. И, конечно же, контакты в гуманитарной и образовательной сферах&quot;, — заявил он.Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту состоялась торжественная встреча, маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.Ожидается, что на переговорах Путин и Токаев обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.
https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html
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Путин: "Казахстан — наш ближайший друг и надежный союзник"
"Казахстан действительно наш ближайший друг и надежный союзник" - Путин.
2024-11-27T17:39
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Торжественная встреча Путина в Казахстане
Торжественная встреча Путина в Казахстане.
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Путин назвал Казахстан надежным союзником России

Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России

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АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал Астану стратегическим партнером и надежным союзником Москвы.
«

"Хочу вас поблагодарить за приглашение, за такой теплый прием. Действительно, Казахстан — это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник", — подчеркнул он.

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Президент добавил, что у Москвы и Астаны есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях и их удается найти. Он также выразил надежду, что планируемые к подписанию документы станут хорошей основой для развития сотрудничества.
Встреча на высшем уровне проходит в резиденции президента Казахстана "Акорда". До расширенных переговоров лидеры побеседовали в узком составе. Среди прочего Путин отметил, что отношения двух стран развиваются самым динамичным и наилучшим образом. Он обратил внимание, что к нынешним переговорам подготовили целый ряд документов, включая совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям.
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Глава государства подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана: в прошлом году торговый оборот достиг 28,5 миллиарда долларов. Кроме того, он отметил развитие гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования и науки, а также межрегионального сотрудничества.
В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются по восходящей линии и обрели необратимую динамику.
«

"И, конечно же, наша задача, как я понимаю, состоит в том, чтобы наблюдать за тем, чтобы это сотрудничество не снижало своих оборотов, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось. И, конечно же, контакты в гуманитарной и образовательной сферах", — заявил он.

Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту состоялась торжественная встреча, маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.
Ожидается, что на переговорах Путин и Токаев обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.
Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.
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КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевПолитика
 
 
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