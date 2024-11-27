https://ria.ru/20241127/putin-1986034243.html

Путин оценил развитие отношений России и Казахстана

Путин оценил развитие отношений России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин оценил развитие отношений России и Казахстана

Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:35

2024-11-27T16:35

2024-11-27T16:45

россия

казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин."Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.Глава государства добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном."Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство составляют представители Казахстана. Глава российского государства отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей. "Мы это чувствуем, чувствуем внимание президента Казахстана. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

россия

казахстан

москва

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Путин и Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества 2024-11-27T16:35 true PT2M21S

Путин и Токаев в Астане Кадры с Путиным и Токаевым из Астаны приводит Кремль 2024-11-27T16:35 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев