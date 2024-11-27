https://ria.ru/20241127/putin-1986034243.html
Путин оценил развитие отношений России и Казахстана
Путин оценил развитие отношений России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин оценил развитие отношений России и Казахстана
Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:35
2024-11-27T16:35
2024-11-27T16:45
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986036411_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55d1be62718a9949c83617fd4ca2c052.jpg
АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин."Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.Глава государства добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном."Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство составляют представители Казахстана. Глава российского государства отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей. "Мы это чувствуем, чувствуем внимание президента Казахстана. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин и Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества
2024-11-27T16:35
true
PT2M21S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986036411_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3cb6aadf67bae33b93ecedfc6ca41530.jpg
Путин и Токаев в Астане
Кадры с Путиным и Токаевым из Астаны приводит Кремль
2024-11-27T16:35
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил развитие отношений России и Казахстана
Путин назвал отношения с Казахстаном динамичными, развивающимися лучшим образом