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Путин оценил развитие отношений России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
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16:35 27.11.2024 (обновлено: 16:45 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1986034243.html
Путин оценил развитие отношений России и Казахстана
Путин оценил развитие отношений России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин оценил развитие отношений России и Казахстана
Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:35
2024-11-27T16:45
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин."Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.Глава государства добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном."Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство составляют представители Казахстана. Глава российского государства отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей. "Мы это чувствуем, чувствуем внимание президента Казахстана. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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60
353
60
Путин и Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества
2024-11-27T16:35
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Путин и Токаев в Астане
Кадры с Путиным и Токаевым из Астаны приводит Кремль
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россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил развитие отношений России и Казахстана

Путин назвал отношения с Казахстаном динамичными, развивающимися лучшим образом

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.
Глава государства добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном.
«
"Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство составляют представители Казахстана. Глава российского государства отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей. "Мы это чувствуем, чувствуем внимание президента Казахстана. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Вчера, 00:21
 
РоссияКазахстанМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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