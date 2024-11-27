https://ria.ru/20241127/putin-1986033989.html
К переговорам Путина и Токаева подготовили пакет документов
К переговорам Путина и Токаева подготовили пакет документов - РИА Новости, 27.11.2024
К переговорам Путина и Токаева подготовили пакет документов
Москва и Астана подготовили большой пакет документов к двусторонним переговорам, сообщил Владимир Путин, который прилетел в Казахстан с двухдневным... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:34
2024-11-27T16:34
2024-11-27T17:24
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АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Москва и Астана подготовили большой пакет документов к двусторонним переговорам, сообщил Владимир Путин, который прилетел в Казахстан с двухдневным государственным визитом."Подготовлен целый ряд документов: это и совместное заявление, и целый пакет (соглашений. — Прим. ред.) по различным направлениям", — сказал он на торжественной церемонии встречи в резиденции главы Казахстана "Акорда".Путин подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Двусторонний товарооборот в 2023 году составил почти 28,5 миллиарда долларов, инвестиции в казахстанскую экономику — 13 миллиардов.Президент Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России."Это, безусловно, очень важное, без всякого преувеличения, событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнерства, союзничества", — добавил он.Путин поблагодарил коллегу за торжественную встречу и пригласил его на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербурге.Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту состоялась торжественная встреча, маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.Ожидается, что на переговорах Путин и Токаев обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин и Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества
2024-11-27T16:34
true
PT2M21S
Путин и Токаев в Астане
Кадры с Путиным и Токаевым из Астаны приводит Кремль
2024-11-27T16:34
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PT0M26S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986036411_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3cb6aadf67bae33b93ecedfc6ca41530.jpg
Токаев встретил Путина у трапа самолета
Токаев встретил Путина у трапа самолета
2024-11-27T16:34
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россия, москва, астана, владимир путин, казахстан, в мире
Россия, Москва, Астана, Владимир Путин, Казахстан, В мире
К переговорам Путина и Токаева подготовили пакет документов
К переговорам Путина и Токаева подготовили ряд документов по разным направлениям
АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Москва и Астана подготовили большой пакет документов к двусторонним переговорам, сообщил Владимир Путин, который прилетел в Казахстан с двухдневным государственным визитом.
"Подготовлен целый ряд документов: это и совместное заявление, и целый пакет (соглашений. — Прим. ред.) по различным направлениям", — сказал он на торжественной церемонии встречи в резиденции главы Казахстана "Акорда".
Путин
подчеркнул, что Россия
остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана
. Двусторонний товарооборот в 2023 году составил почти 28,5 миллиарда долларов, инвестиции в казахстанскую экономику — 13 миллиардов.
Президент Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России.
"Это, безусловно, очень важное, без всякого преувеличения, событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнерства, союзничества", — добавил он.
Путин поблагодарил коллегу за торжественную встречу и пригласил его на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербурге.
Сегодня Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту состоялась торжественная встреча, маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.
Ожидается, что на переговорах Путин и Токаев обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.
Во второй день визита российский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
. Казахстан в этом году председательствует в объединении.