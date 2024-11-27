https://ria.ru/20241127/putin-1986031865.html

Путин рассказал о приеме в Астане

Путин рассказал о приеме в Астане - РИА Новости, 27.11.2024

Путин рассказал о приеме в Астане

Президент России Владимир Путин признался, что торжественность его встречи в Астане стала неожиданной, поскольку обычно переговоры проходят в рабочей... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:25

2024-11-27T16:25

2024-11-27T16:56

в мире

астана

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что торжественность его встречи в Астане стала неожиданной, поскольку обычно переговоры проходят в рабочей обстановке. Сегодня глава российского государства прибыл в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту Астаны для него была организована торжественная встреча, во время которой торжественным маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора. "Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен", - обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе. "Спасибо вам большое", - еще раз поблагодарил Путин.

https://ria.ru/20241127/matvienko-1985951972.html

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в мире, астана, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев