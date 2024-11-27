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Путин рассказал о приеме в Астане - РИА Новости, 27.11.2024
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16:25 27.11.2024 (обновлено: 16:56 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1986031865.html
Путин рассказал о приеме в Астане
Путин рассказал о приеме в Астане - РИА Новости, 27.11.2024
Путин рассказал о приеме в Астане
Президент России Владимир Путин признался, что торжественность его встречи в Астане стала неожиданной, поскольку обычно переговоры проходят в рабочей... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:25
2024-11-27T16:56
в мире
астана
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что торжественность его встречи в Астане стала неожиданной, поскольку обычно переговоры проходят в рабочей обстановке. Сегодня глава российского государства прибыл в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту Астаны для него была организована торжественная встреча, во время которой торжественным маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора. "Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен", - обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе. "Спасибо вам большое", - еще раз поблагодарил Путин.
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в мире, астана, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Астана, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о приеме в Астане

Путин назвал торжественность приема в Астане неожиданной

© Фото : Aqorda/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Aqorda/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что торжественность его встречи в Астане стала неожиданной, поскольку обычно переговоры проходят в рабочей обстановке.
Сегодня глава российского государства прибыл в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту Астаны для него была организована торжественная встреча, во время которой торжественным маршем прошел почетный караул, а самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора.
"Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен", - обратился глава российского государства к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе. "Спасибо вам большое", - еще раз поблагодарил Путин.
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В миреАстанаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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