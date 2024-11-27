https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html
Путин принял участие в создании картины о дружбе России и Казахстана
Путин принял участие в создании картины о дружбе России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин принял участие в создании картины о дружбе России и Казахстана
Президент России Владимир Путин поучаствовал в создании картины, символизирующей дружбу России и Казахстана. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:17
2024-11-27T16:17
2024-11-27T16:17
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствовал в создании картины, символизирующей дружбу России и Казахстана. Глава государства прилетел в среду в Казахстан. В аэропорту Астаны российского лидера встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев. После лидеры смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанқызы картины о дружбе России и Казахстана. Художница начала рисовать картины с момента вылета Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Путин и Токаев взяли кисти и сделали несколько мазков. В свою очередь Токаев оценил навыки российского лидера. "Рука не дрогнула", - прокомментировал он и добавил, что готовую картину будут ждать к завтрашнему дню. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита. -0-
https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html
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Стихи и картина. Встреча Путина в Астане
Путин с визитом в Казахстене
2024-11-27T16:17
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в мире, россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин принял участие в создании картины о дружбе России и Казахстана
Путин и Токаев приняли участие в написании картины о дружбе России и Казахстана