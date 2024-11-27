https://ria.ru/20241127/putin-1986030194.html

Путин принял участие в создании картины о дружбе России и Казахстана

Путин принял участие в создании картины о дружбе России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин принял участие в создании картины о дружбе России и Казахстана

Президент России Владимир Путин поучаствовал в создании картины, символизирующей дружбу России и Казахстана. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:17

2024-11-27T16:17

2024-11-27T16:17

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астана

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касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствовал в создании картины, символизирующей дружбу России и Казахстана. Глава государства прилетел в среду в Казахстан. В аэропорту Астаны российского лидера встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев. После лидеры смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанқызы картины о дружбе России и Казахстана. Художница начала рисовать картины с момента вылета Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Путин и Токаев взяли кисти и сделали несколько мазков. В свою очередь Токаев оценил навыки российского лидера. "Рука не дрогнула", - прокомментировал он и добавил, что готовую картину будут ждать к завтрашнему дню. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита. -0-

https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html

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казахстан

астана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стихи и картина. Встреча Путина в Астане Путин с визитом в Казахстене 2024-11-27T16:17 true PT3M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев