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Государственный визит Путина в Казахстан
Государственный визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 27.11.2024
Государственный визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин проводит государственный визит в Казахстан. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:26
2024-11-27T15:26
2024-11-27T15:26
владимир путин
казахстан
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Президент России Владимир Путин проводит государственный визит в Казахстан.
казахстан
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прибытие Путина в Казахстан с государственным визитом
Прибытие Путина в Казахстан с государственным визитом
2024-11-27T15:26
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PT22M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, казахстан, видео
Владимир Путин, Казахстан
Государственный визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин проводит государственный визит в Казахстан.
2024-11-27T15:26
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PT22M20S
Государственный визит Путина в Казахстан
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит государственный визит в Казахстан.