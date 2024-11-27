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Путин прибыл в Казахстан

Путин прибыл в Казахстан - РИА Новости, 27.11.2024

Путин прибыл в Казахстан

Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:14

2024-11-27T15:14

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АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом.В аэропорту в честь прилета российского лидера выстроили почетный караул. У трапа Путина встретил казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. В знак дружбы между народами дети с флажками двух стран поприветствовали президента и членов официальной делегации, а также прочли стихи.В среду Путин и Токаев проведут переговоры в закрытом и расширенном форматах.Художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картину передадут в подарок российскому президенту по завершении его визита.Затем Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут переговоры. Там состоялась церемония официальной встречи российского лидера.В приветственном слове президент Казахстана заявил, что в это непростое время его страна была и остается надежным стратегическим партнером и союзником России."Это, безусловно, очень важное — без всякого преувеличения — событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства, союзничества", — подчеркнул Токаев.В свою очередь, Путин отметил, что к переговорам подготовлены документы: совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям.Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Токаевым, а отношения Москвы и Астаны развиваются динамично."Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров — почти 28,5 миллиарда долларов торгового оборота было в прошлом году. Он растет, инвестиции приличные — 13 миллиардов долларов в казахстанскую экономику", — констатировал президент.Он добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном.Путин поблагодарил Токаева за постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей.Также президент России пригласил казахстанского коллегу на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург.Программа визитаОжидается, что на переговорах главы государств обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.Кроме того, Путин вместе с Токаевым по видеосвязи обратятся к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе. Также в этот день они примут участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске.Во второй день визита российский президент примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.В предыдущий раз Путин приезжал в Астану в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Тогда в рамках двухдневного рабочего визита он провел отдельные переговоры с казахстанским коллегой.На той встрече Токаев пригласил российского лидера вновь посетить республику в ноябре. По его словам, это "просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества" между странами. Путин приглашение принял.После этого Токаев несколько раз приезжал в Россию, лидеры виделись в октябре во время саммита СНГ в Москве и в рамках мероприятий саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html

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