https://ria.ru/20241127/putin-1986015155.html
Путин прибыл в Казахстан
Путин прибыл в Казахстан - РИА Новости, 27.11.2024
Путин прибыл в Казахстан
Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:14
2024-11-27T15:14
2024-11-27T17:05
казахстан
россия
уфа
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986022121_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c808b921e0ffa099a0e705fe6523a892.jpg
АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом.В аэропорту в честь прилета российского лидера выстроили почетный караул. У трапа Путина встретил казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. В знак дружбы между народами дети с флажками двух стран поприветствовали президента и членов официальной делегации, а также прочли стихи.В среду Путин и Токаев проведут переговоры в закрытом и расширенном форматах.Художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картину передадут в подарок российскому президенту по завершении его визита.Затем Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут переговоры. Там состоялась церемония официальной встречи российского лидера.В приветственном слове президент Казахстана заявил, что в это непростое время его страна была и остается надежным стратегическим партнером и союзником России."Это, безусловно, очень важное — без всякого преувеличения — событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства, союзничества", — подчеркнул Токаев.В свою очередь, Путин отметил, что к переговорам подготовлены документы: совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям.Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Токаевым, а отношения Москвы и Астаны развиваются динамично."Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров — почти 28,5 миллиарда долларов торгового оборота было в прошлом году. Он растет, инвестиции приличные — 13 миллиардов долларов в казахстанскую экономику", — констатировал президент.Он добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном.Путин поблагодарил Токаева за постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей.Также президент России пригласил казахстанского коллегу на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург.Программа визитаОжидается, что на переговорах главы государств обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.Кроме того, Путин вместе с Токаевым по видеосвязи обратятся к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе. Также в этот день они примут участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске.Во второй день визита российский президент примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в объединении.В предыдущий раз Путин приезжал в Астану в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Тогда в рамках двухдневного рабочего визита он провел отдельные переговоры с казахстанским коллегой.На той встрече Токаев пригласил российского лидера вновь посетить республику в ноябре. По его словам, это "просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества" между странами. Путин приглашение принял.После этого Токаев несколько раз приезжал в Россию, лидеры виделись в октябре во время саммита СНГ в Москве и в рамках мероприятий саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
казахстан
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Токаев встретил Путина у трапа самолета
Токаев встретил Путина у трапа самолета
2024-11-27T15:14
true
PT0M54S
В Астане готовятся к встрече Путина
Кремль показал, как в Астане готовятся встречать Путина.
2024-11-27T15:14
true
PT0M35S
Стихи и картина. Встреча Путина в Астане
Путин с визитом в Казахстене
2024-11-27T15:14
true
PT3M40S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986022121_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a43311805157a830b7a4e5b03199254.jpg
Торжественная встреча Путина в Казахстане
Торжественная встреча Путина в Казахстане.
2024-11-27T15:14
true
PT3M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, уфа, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, в мире
Казахстан, Россия, Уфа, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, В мире
АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом.
В аэропорту в честь прилета российского лидера выстроили почетный караул. У трапа Путина встретил казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. В знак дружбы между народами дети с флажками двух стран поприветствовали президента и членов официальной делегации, а также прочли стихи.
В среду Путин и Токаев проведут переговоры в закрытом и расширенном форматах.
Художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картину передадут в подарок российскому президенту по завершении его визита.
Затем Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут переговоры. Там состоялась церемония официальной встречи российского лидера.
В приветственном слове президент Казахстана заявил, что в это непростое время его страна была и остается надежным стратегическим партнером и союзником России.
«
"Это, безусловно, очень важное — без всякого преувеличения — событие. В наших межгосударственных отношениях эти отношения зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства, союзничества", — подчеркнул Токаев.
В свою очередь, Путин отметил, что к переговорам подготовлены документы: совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям.
Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Токаевым, а отношения Москвы и Астаны развиваются динамично.
«
"Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров — почти 28,5 миллиарда долларов торгового оборота было в прошлом году. Он растет, инвестиции приличные — 13 миллиардов долларов в казахстанскую экономику", — констатировал президент.
Он добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном.
Путин поблагодарил Токаева за постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей.
Также президент России пригласил казахстанского коллегу на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург.
Ожидается, что на переговорах главы государств обсудят широкий круг вопросов, включая двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы. По итогам встречи они подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Также стороны примут ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.
Кроме того, Путин
вместе с Токаевым по видеосвязи обратятся к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России
и Казахстана
, который пройдет в Уфе
. Также в этот день они примут участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске
.
Во второй день визита российский президент примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
. Казахстан в этом году председательствует в объединении.
В предыдущий раз Путин приезжал в Астану в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Тогда в рамках двухдневного рабочего визита он провел отдельные переговоры с казахстанским коллегой.
На той встрече Токаев пригласил российского лидера вновь посетить республику в ноябре. По его словам, это "просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества" между странами. Путин приглашение принял.
После этого Токаев несколько раз приезжал в Россию, лидеры виделись в октябре во время саммита СНГ
в Москве
и в рамках мероприятий саммита БРИКС
в Казани
.