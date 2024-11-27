https://ria.ru/20241127/putin-1985902252.html

Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации

Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации - РИА Новости, 27.11.2024

Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации

Регионы РФ и Казахстана вносят заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации двух стран, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия –... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:22

2024-11-27T01:22

2024-11-27T01:22

экономика

россия

казахстан

уфа

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Регионы РФ и Казахстана вносят заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации двух стран, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации вносят регионы наших стран. Почти все субъекты России наладили прямые связи с партнёрами из Казахстана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транспорте, в сфере высоких технологий", - говорится в статье. Путин отметил, что в эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества, который по традиции собрал руководителей органов власти, законодателей, представителей министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов, всех тех, кто занимается прикладными вопросами развития двусторонних отношений. "Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видеосвязи. Кроме того, подготовлена масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985898807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан, уфа, владимир путин