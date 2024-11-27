Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации
Путин: российские субъекты наладили прямые связи с партнерами из Казахстана
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Регионы РФ и Казахстана вносят заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации двух стран, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля.
"Заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации вносят регионы наших стран. Почти все субъекты России наладили прямые связи с партнёрами из Казахстана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транспорте, в сфере высоких технологий", - говорится в статье.
Путин отметил, что в эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества, который по традиции собрал руководителей органов власти, законодателей, представителей министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов, всех тех, кто занимается прикладными вопросами развития двусторонних отношений.
"Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видеосвязи. Кроме того, подготовлена масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", - добавил Путин.