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Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации - РИА Новости, 27.11.2024
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01:22 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985902252.html
Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации
Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации - РИА Новости, 27.11.2024
Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации
Регионы РФ и Казахстана вносят заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации двух стран, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия –... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:22
2024-11-27T01:22
экономика
россия
казахстан
уфа
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Регионы РФ и Казахстана вносят заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации двух стран, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации вносят регионы наших стран. Почти все субъекты России наладили прямые связи с партнёрами из Казахстана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транспорте, в сфере высоких технологий", - говорится в статье. Путин отметил, что в эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества, который по традиции собрал руководителей органов власти, законодателей, представителей министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов, всех тех, кто занимается прикладными вопросами развития двусторонних отношений. "Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видеосвязи. Кроме того, подготовлена масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985898807.html
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экономика, россия, казахстан, уфа, владимир путин
Экономика, Россия, Казахстан, Уфа, Владимир Путин
Путин отметил вклад регионов России и Казахстана в укрепление кооперации

Путин: российские субъекты наладили прямые связи с партнерами из Казахстана

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Регионы РФ и Казахстана вносят заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации двух стран, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля.
"Заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации вносят регионы наших стран. Почти все субъекты России наладили прямые связи с партнёрами из Казахстана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транспорте, в сфере высоких технологий", - говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Путин отметил, что в эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества, который по традиции собрал руководителей органов власти, законодателей, представителей министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов, всех тех, кто занимается прикладными вопросами развития двусторонних отношений.
"Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видеосвязи. Кроме того, подготовлена масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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ЭкономикаРоссияКазахстанУфаВладимир Путин
 
 
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