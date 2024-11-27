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"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
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01:20 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985902076.html
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что "Росатом" готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:20
2024-11-27T01:20
россия
казахстан
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "Росатом" готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной. Хорошие перспективы открываются и для сотрудничества – в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата", - подчеркнул российский лидер.
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россия, казахстан, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин

Путин заявил, что "Росатом" готов к новым масштабным проектом с Казахстаном

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "Росатом" готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля.
"Практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной. Хорошие перспективы открываются и для сотрудничества – в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата", - подчеркнул российский лидер.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме
18 сентября, 05:52
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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