https://ria.ru/20241127/putin-1985902076.html
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что "Росатом" готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:20
2024-11-27T01:20
2024-11-27T01:20
россия
казахстан
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "Росатом" готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной. Хорошие перспективы открываются и для сотрудничества – в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин
Путин заявил, что "Росатом" готов к новым масштабным проектом с Казахстаном