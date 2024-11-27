https://ria.ru/20241127/putin-1985902076.html

"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин

"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024

"Росатом" готов реализовывать новые проекты с Казахстаном, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что "Росатом" готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:20

2024-11-27T01:20

2024-11-27T01:20

россия

казахстан

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "Росатом" готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной. Хорошие перспективы открываются и для сотрудничества – в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html

россия

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика