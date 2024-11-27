https://ria.ru/20241127/putin-1985901937.html
Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном
Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024
Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан имеют целый ряд многообещающих отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества. Статья... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:17
2024-11-27T01:17
2024-11-27T01:17
россия
казахстан
байконур (город)
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933964905_0:247:3148:2018_1920x0_80_0_0_abda939b0bd714a33036a931d5e7d85c.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан имеют целый ряд многообещающих отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества. Статья Путина для газеты "Казахстанская правда" "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" опубликована на сайте Кремля. "Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север – Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20241127/putin-1985896507.html
россия
казахстан
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933964905_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_9b2c4041a298f180cffa8ec5467ee7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, байконур (город), владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Байконур (город), Владимир Путин, В мире
Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном
Путин: Россия и Казахстан вместе создают космический комплекс "Байтерек"