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Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024
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01:17 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985901937.html
Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном
Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024
Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан имеют целый ряд многообещающих отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества. Статья... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:17
2024-11-27T01:17
россия
казахстан
байконур (город)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан имеют целый ряд многообещающих отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества. Статья Путина для газеты "Казахстанская правда" "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" опубликована на сайте Кремля. "Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север – Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5", - подчеркнул российский лидер.
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казахстан
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россия, казахстан, байконур (город), владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Байконур (город), Владимир Путин, В мире
Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном

Путин: Россия и Казахстан вместе создают космический комплекс "Байтерек"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКосмодром Байконур
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Космодром Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан имеют целый ряд многообещающих отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества. Статья Путина для газеты "Казахстанская правда" "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" опубликована на сайте Кремля.
"Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север – Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5", - подчеркнул российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана
00:20
 
РоссияКазахстанБайконур (город)Владимир ПутинВ мире
 
 
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