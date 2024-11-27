https://ria.ru/20241127/putin-1985901937.html

Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном

Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024

Путин заявил о многообещающих отраслевых проектах с Казахстаном

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан имеют целый ряд многообещающих отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества. Статья... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:17

2024-11-27T01:17

2024-11-27T01:17

россия

казахстан

байконур (город)

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933964905_0:247:3148:2018_1920x0_80_0_0_abda939b0bd714a33036a931d5e7d85c.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан имеют целый ряд многообещающих отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества. Статья Путина для газеты "Казахстанская правда" "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" опубликована на сайте Кремля. "Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север – Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20241127/putin-1985896507.html

россия

казахстан

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, байконур (город), владимир путин, в мире