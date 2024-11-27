https://ria.ru/20241127/putin-1985899934.html

Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана

Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана

Российские инвестиции в экономику Казахстана растут из года в год, сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:56

2024-11-27T00:56

2024-11-27T00:56

экономика

технологии

казахстан

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские инвестиции в экономику Казахстана растут из года в год, сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана – на сегодня их объём составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием", - говорится в статье. Компании двух стран, по словам Путина, осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.

https://ria.ru/20240703/putin-1957197437.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, казахстан, россия, владимир путин