https://ria.ru/20241127/putin-1985899934.html
Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана
Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана
Российские инвестиции в экономику Казахстана растут из года в год, сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:56
2024-11-27T00:56
2024-11-27T00:56
экономика
технологии
казахстан
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские инвестиции в экономику Казахстана растут из года в год, сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана – на сегодня их объём составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием", - говорится в статье. Компании двух стран, по словам Путина, осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.
https://ria.ru/20240703/putin-1957197437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, казахстан, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Казахстан, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана
Путин: Россия инвестировала в экономику Казахстана около 13 миллиардов долларов