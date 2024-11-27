https://ria.ru/20241127/putin-1985899383.html
Путин отметил роль России и Казахстана в формировании нового миропорядка
Путин отметил роль России и Казахстана в формировании нового миропорядка - РИА Новости, 27.11.2024
Путин отметил роль России и Казахстана в формировании нового миропорядка
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Казахстан в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка. Статья Путина... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:55
2024-11-27T00:55
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Казахстан в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Россия и Казахстан идут в авангарде этих процессов, выступают со схожих позиций в том, что касается ключевой роли международного права в межгосударственных отношениях и необходимости учёта интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития", — подчеркнул российский лидер. Он отметил, что именно на основе таких подходов страны взаимодействуют в рамках многосторонних организаций, в том числе в СНГ, ОДКБ и ШОС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, снг, одкб, шос, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, СНГ, ОДКБ, ШОС, В мире
Путин отметил роль России и Казахстана в формировании нового миропорядка
Путин: Россия и Казахстан находятся в авангарде многополярного миропорядка