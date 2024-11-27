https://ria.ru/20241127/putin-1985897395.html
Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин
Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин
Доля национальных валют во взаиморасчетах РФ и Казахстана постоянно растет, что защищает страны от негативного влияния внешней конъюнктуры, говорится в статье... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:31
2024-11-27T00:31
2024-11-27T00:31
экономика
россия
казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доля национальных валют во взаиморасчетах РФ и Казахстана постоянно растет, что защищает страны от негативного влияния внешней конъюнктуры, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и всё большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причём постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240408/kazakhstan-1938475859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, владимир путин
Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин
Путин: доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана постоянно растет