https://ria.ru/20241127/putin-1985897395.html

Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин

Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024

Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин

Доля национальных валют во взаиморасчетах РФ и Казахстана постоянно растет, что защищает страны от негативного влияния внешней конъюнктуры, говорится в статье... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:31

2024-11-27T00:31

2024-11-27T00:31

экономика

россия

казахстан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доля национальных валют во взаиморасчетах РФ и Казахстана постоянно растет, что защищает страны от негативного влияния внешней конъюнктуры, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и всё большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причём постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240408/kazakhstan-1938475859.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан, владимир путин