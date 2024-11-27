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Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ - РИА Новости, 27.11.2024
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00:26 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985896825.html
Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ
Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ - РИА Новости, 27.11.2024
Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:26
2024-11-27T00:26
россия
казахстан
кызылорда
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Статья Путина для газеты "Казахстанская правда" "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" опубликована на сайте Кремля. "Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Рассчитываем, что скоро ещё три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан", - подчеркнул российский лидер.
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россия, казахстан, кызылорда, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Кызылорда, Владимир Путин, В мире
Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ

Путин: Россия поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Статья Путина для газеты "Казахстанская правда" "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" опубликована на сайте Кремля.
"Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Рассчитываем, что скоро ещё три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан", - подчеркнул российский лидер.
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Вчера, 16:37
 
РоссияКазахстанКызылордаВладимир ПутинВ мире
 
 
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