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Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
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00:17 27.11.2024 (обновлено: 00:36 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html
Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана
Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Казахстаном носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:17
2024-11-27T00:36
владимир путин
россия
казахстан
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Казахстаном носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Хочу отметить, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнёрство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы", — отметил российский лидер."Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Республикой Казахстан на благо наших народов. И пожелать всем казахстанским гражданам успехов, благополучия и процветания", - говорится в статье.
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владимир путин, россия, казахстан
Владимир Путин, Россия, Казахстан
Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана

Путин указал на активное развитие отношений РФ и Казахстана по всем направлениям

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Казахстаном носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля.
"Хочу отметить, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнёрство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы", — отметил российский лидер.
"Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Республикой Казахстан на благо наших народов. И пожелать всем казахстанским гражданам успехов, благополучия и процветания", - говорится в статье.
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Владимир ПутинРоссияКазахстан
 
 
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