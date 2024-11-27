https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html

Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана

Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин отметил союзнический характер сотрудничества России и Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Казахстаном носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:17

2024-11-27T00:17

2024-11-27T00:36

владимир путин

россия

казахстан

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Казахстаном носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Хочу отметить, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнёрство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы", — отметил российский лидер."Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Республикой Казахстан на благо наших народов. И пожелать всем казахстанским гражданам успехов, благополучия и процветания", - говорится в статье.

https://ria.ru/20241126/odkb-1985832407.html

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владимир путин, россия, казахстан