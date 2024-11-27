https://ria.ru/20241127/putin-1985896507.html
Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана
Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана
Россия - крупнейший экономический партнёр Казахстана, сообщил президент РФ Владимир Путин. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:20
2024-11-27T00:20
2024-11-27T00:29
экономика
технологии
россия
казахстан
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия - крупнейший экономический партнёр Казахстана, сообщил президент РФ Владимир Путин. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Россия является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана. Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру", — говорится в статье. Всё это, по словам Путина, позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду.
https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, казахстан, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Технологии, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана
Путин: Россия и Казахстан выступают сторонниками евразийской интеграции