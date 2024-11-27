https://ria.ru/20241127/putin-1985896507.html

Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Россия - крупнейший экономический партнёр Казахстана, сообщил президент РФ Владимир Путин. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:20

2024-11-27T00:20

2024-11-27T00:29

экономика

технологии

россия

казахстан

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия - крупнейший экономический партнёр Казахстана, сообщил президент РФ Владимир Путин. Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля. "Россия является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана. Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру", — говорится в статье. Всё это, по словам Путина, позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду.

https://ria.ru/20241127/putin-1985896704.html

россия

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, казахстан, владимир путин, евразийский экономический союз