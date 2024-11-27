https://ria.ru/20241127/putin-1985895623.html
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 27.11.2024
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы
Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:06
2024-11-27T00:06
2024-11-27T00:24
москва
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
владимир путин
россия
день победы
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье.Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля."Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма", - говорится в статье.
https://ria.ru/20241119/rossiya-1984594615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, россия, день победы
Москва, Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Россия, День Победы
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы
Путин заявил, что Москва ждет Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая