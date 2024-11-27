https://ria.ru/20241127/putin-1985895623.html

Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы

Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 27.11.2024

Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы

Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:06

2024-11-27T00:06

2024-11-27T00:24

москва

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

владимир путин

россия

день победы

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье.Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля."Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма", - говорится в статье.

https://ria.ru/20241119/rossiya-1984594615.html

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Дарья Буймова

москва, казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, россия, день победы