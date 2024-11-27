Рейтинг@Mail.ru
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 27.11.2024 (обновлено: 00:24 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/putin-1985895623.html
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 27.11.2024
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы
Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:06
2024-11-27T00:24
москва
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
владимир путин
россия
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870579489_0:116:3227:1931_1920x0_80_0_0_bbf49bb859bec2c0abc33697e3297117.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье.Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля."Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма", - говорится в статье.
https://ria.ru/20241119/rossiya-1984594615.html
москва
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870579489_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_19988aa4de4ac57b08cdde70c978be7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, россия, день победы
Москва, Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Россия, День Победы
Москва ждет главу Казахстана на праздновании 80-летия Победы

Путин заявил, что Москва ждет Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье.
Статья Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда" опубликована на сайте Кремля.
"Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма", - говорится в статье.
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Любимова рассказала о мероприятиях в честь 80-летия Победы
19 ноября, 14:43
 
МоскваКазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинРоссияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала