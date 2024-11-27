Путин и Токаев поддержали идею сопряжения транспортных проектов в Евразии
РФ и Казахстан поддержали идею по транспортно-логистическим проектам в Евразии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан положительно оценили идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов в Евразии.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны поддерживают приоритетность взаимодействия по укреплению региональной взаимосвязанности в целях наращивания двусторонней торгово-экономической кооперации и создания благоприятных условий для грузоотправителей посредством диверсификации потоков товаров за счет более эффективных, надежных, безопасных и бесшовных цепочек поставок. В рамках этих усилий положительно оценивают идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов на евразийском пространстве", - говорится в заявлении.
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