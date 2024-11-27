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Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам - РИА Новости, 28.11.2024
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15:39 27.11.2024 (обновлено: 00:35 28.11.2024)
https://ria.ru/20241127/prizyv-1986019815.html
Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам
Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам - РИА Новости, 28.11.2024
Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента объявила о намерении возглавить борьбу ЕС "за демократию" и пообещала нынешнему... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-27T15:39
2024-11-28T00:35
в мире
россия
страсбург
брюссель
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента объявила о намерении возглавить борьбу ЕС "за демократию" и пообещала нынешнему поколению европейцев борьбу, аналогичную той, которую ведут украинцы."Я считаю, что наше поколение европейцев должно снова бороться за свободу и суверенитет", — заявила фон дер Ляйен, по мнению которой бороться предстоит за ту же "свободу", за которую воюют украинцы.Глава ЕК добавила, что сражение "за свободу и демократию" объединяет всех европейцев, однако его результаты сформируют "будущее конфронтационного и нестабильного мира"."Наши расходы на оборону должны увеличиться. Нам нужен единый оборонный рынок. Нам нужно укрепить оборонно-промышленную базу", — сказала она.Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности.В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России, начатый ее предшественником Жозепом Боррелем. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", а это может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
https://ria.ru/20241127/evroparlament-1986002752.html
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в мире, россия, страсбург, брюссель, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Россия, Страсбург, Брюссель, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам

Фон дер Ляйен пообещала европейцам такую же борьбу, какую ведут украинцы

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента объявила о намерении возглавить борьбу ЕС "за демократию" и пообещала нынешнему поколению европейцев борьбу, аналогичную той, которую ведут украинцы.
"Я считаю, что наше поколение европейцев должно снова бороться за свободу и суверенитет", — заявила фон дер Ляйен, по мнению которой бороться предстоит за ту же "свободу", за которую воюют украинцы.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен
Вчера, 14:31
Глава ЕК добавила, что сражение "за свободу и демократию" объединяет всех европейцев, однако его результаты сформируют "будущее конфронтационного и нестабильного мира".
"Наши расходы на оборону должны увеличиться. Нам нужен единый оборонный рынок. Нам нужно укрепить оборонно-промышленную базу", — сказала она.
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности.
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России, начатый ее предшественником Жозепом Боррелем. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", а это может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
СМИ: фон дер Ляйен спасла человека в самолете
21 ноября, 13:22
 
В миреРоссияСтрасбургБрюссельЖозеп БоррельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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