Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам
Фон дер Ляйен пообещала европейцам такую же борьбу, какую ведут украинцы
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента объявила о намерении возглавить борьбу ЕС "за демократию" и пообещала нынешнему поколению европейцев борьбу, аналогичную той, которую ведут украинцы.
"Я считаю, что наше поколение европейцев должно снова бороться за свободу и суверенитет", — заявила фон дер Ляйен, по мнению которой бороться предстоит за ту же "свободу", за которую воюют украинцы.
Глава ЕК добавила, что сражение "за свободу и демократию" объединяет всех европейцев, однако его результаты сформируют "будущее конфронтационного и нестабильного мира".
"Наши расходы на оборону должны увеличиться. Нам нужен единый оборонный рынок. Нам нужно укрепить оборонно-промышленную базу", — сказала она.
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности.
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России, начатый ее предшественником Жозепом Боррелем. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", а это может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
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