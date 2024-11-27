https://ria.ru/20241127/prizyv-1986019815.html

Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам

Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам - РИА Новости, 28.11.2024

Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента объявила о намерении возглавить борьбу ЕС "за демократию" и пообещала нынешнему... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-27T15:39

2024-11-27T15:39

2024-11-28T00:35

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жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европарламент

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента объявила о намерении возглавить борьбу ЕС "за демократию" и пообещала нынешнему поколению европейцев борьбу, аналогичную той, которую ведут украинцы."Я считаю, что наше поколение европейцев должно снова бороться за свободу и суверенитет", — заявила фон дер Ляйен, по мнению которой бороться предстоит за ту же "свободу", за которую воюют украинцы.Глава ЕК добавила, что сражение "за свободу и демократию" объединяет всех европейцев, однако его результаты сформируют "будущее конфронтационного и нестабильного мира"."Наши расходы на оборону должны увеличиться. Нам нужен единый оборонный рынок. Нам нужно укрепить оборонно-промышленную базу", — сказала она.Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности.В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России, начатый ее предшественником Жозепом Боррелем. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", а это может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.

https://ria.ru/20241127/evroparlament-1986002752.html

https://ria.ru/20241121/bild-1984991488.html

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в мире, россия, страсбург, брюссель, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз