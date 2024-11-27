https://ria.ru/20241127/primore-1985912759.html

Полиция опровергла сообщения о нападении тигра на подростка в Приморье

Полиция опровергла сообщения о нападении тигра на подростка в Приморье - РИА Новости, 27.11.2024

Полиция опровергла сообщения о нападении тигра на подростка в Приморье

Информация о нападении амурского тигра на подростка в микрорайоне Врангель Находки Приморского края не соответствует действительной, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:43

2024-11-27T04:43

2024-11-27T04:58

происшествия

россия

хабаровский край

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Информация о нападении амурского тигра на подростка в микрорайоне Врангель Находки Приморского края не соответствует действительной, сообщает краевое УМВД РФ. Центр "Амурский тигр" 18 ноября информировал, что хищник был замечен во Врангеле, охотнадзор находится на месте. Минлесхоз сообщил, что хищник напал на собаку на дачах, позже его удалось отпугнуть. В понедельник местные жители в соцсетях вновь рассказали о тигре в районе улицы Первостроителей, на видео очевидцев он лежит в зарослях и не боится машин. Гендиректор Центра "Амурский тигр" сообщил РИА Новости, что хищник, вероятно, питается бездомными собаками, охотнадзор ведет его отлов. В чатах микрорайона Врангель во вторник сообщили, что тигрица якобы напала на подростка. "В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о том, что во Врангеле хищник напал на подростка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и специалисты охотнадзора. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении краевого УМВД РФ. Полицейские устанавливают личность и местонахождения человека, распространившего заведомо недостоверную информацию. Проводится проверка. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20241125/tigr-1985506139.html

https://ria.ru/20241118/tigr-1984311463.html

россия

хабаровский край

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, хабаровский край, амурская область