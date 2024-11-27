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Полиция опровергла сообщения о нападении тигра на подростка в Приморье - РИА Новости, 27.11.2024
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04:43 27.11.2024 (обновлено: 04:58 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/primore-1985912759.html
Полиция опровергла сообщения о нападении тигра на подростка в Приморье
Полиция опровергла сообщения о нападении тигра на подростка в Приморье - РИА Новости, 27.11.2024
Полиция опровергла сообщения о нападении тигра на подростка в Приморье
Информация о нападении амурского тигра на подростка в микрорайоне Врангель Находки Приморского края не соответствует действительной, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:43
2024-11-27T04:58
происшествия
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хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Информация о нападении амурского тигра на подростка в микрорайоне Врангель Находки Приморского края не соответствует действительной, сообщает краевое УМВД РФ. Центр "Амурский тигр" 18 ноября информировал, что хищник был замечен во Врангеле, охотнадзор находится на месте. Минлесхоз сообщил, что хищник напал на собаку на дачах, позже его удалось отпугнуть. В понедельник местные жители в соцсетях вновь рассказали о тигре в районе улицы Первостроителей, на видео очевидцев он лежит в зарослях и не боится машин. Гендиректор Центра "Амурский тигр" сообщил РИА Новости, что хищник, вероятно, питается бездомными собаками, охотнадзор ведет его отлов. В чатах микрорайона Врангель во вторник сообщили, что тигрица якобы напала на подростка. "В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о том, что во Врангеле хищник напал на подростка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и специалисты охотнадзора. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении краевого УМВД РФ. Полицейские устанавливают личность и местонахождения человека, распространившего заведомо недостоверную информацию. Проводится проверка. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20241125/tigr-1985506139.html
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россия
хабаровский край
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происшествия, россия, хабаровский край, амурская область
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Амурская область
Полиция опровергла сообщения о нападении тигра на подростка в Приморье

Полиция опровергла информацию о нападении тигра на подростка в Находке

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Информация о нападении амурского тигра на подростка в микрорайоне Врангель Находки Приморского края не соответствует действительной, сообщает краевое УМВД РФ.
Центр "Амурский тигр" 18 ноября информировал, что хищник был замечен во Врангеле, охотнадзор находится на месте. Минлесхоз сообщил, что хищник напал на собаку на дачах, позже его удалось отпугнуть. В понедельник местные жители в соцсетях вновь рассказали о тигре в районе улицы Первостроителей, на видео очевидцев он лежит в зарослях и не боится машин. Гендиректор Центра "Амурский тигр" сообщил РИА Новости, что хищник, вероятно, питается бездомными собаками, охотнадзор ведет его отлов.
Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Приморье ловят тигра, поселившегося в Находке
25 ноября, 06:55
В чатах микрорайона Врангель во вторник сообщили, что тигрица якобы напала на подростка.
"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о том, что во Врангеле хищник напал на подростка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и специалисты охотнадзора. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении краевого УМВД РФ.
Полицейские устанавливают личность и местонахождения человека, распространившего заведомо недостоверную информацию. Проводится проверка.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Охотнадзор отпугнул краснокнижного амурского тигра, который вышел к дачам в микрорайоне Врангель в Находке Приморского края - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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