https://ria.ru/20241127/potok-1985952378.html

На "Северных потоках" разместили не менее шести бомб, сообщили СМИ

На "Северных потоках" разместили не менее шести бомб, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2024

На "Северных потоках" разместили не менее шести бомб, сообщили СМИ

По меньшей мере шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках "Северного потока", сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на гидролокационные... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:21

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По меньшей мере шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках "Северного потока", сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками, которые попали в распоряжение издания. "По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2", - пишет издание. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали только о четырех взрывных устройствах, отмечает газета. В рамках судебного процесса Nord Stream AG предъявил иск к страховщикам Lloyds Insurance и Arch Insurance с требованием выплатить страховую сумму в размере в общей сложности 1,2 млрд евро, ссылаясь на условия страхового договора. Повреждения "Северного потока 1" подробно описаны в 11-страничном документе от 16 сентября 2024 года. Согласно информации Welt, в документе помимо уже известных мест взрыва указывается еще одно ранее неизвестное повреждение, которое обозначается как "вмятина". Она расположена на нитке B "Северного потока 1" на том же уровне, что и уже известное повреждение на нитке А. Оператор Nord Stream AG не ответил на запрос издания по этому поводу, отмечает газета. Генеральная прокуратура Германии также отказалась от комментариев, сославшись на текущее расследование. По сообщению Welt, второе ранее неизвестное повреждение находится на трубопроводе "Северный поток 2", который по большей части идет параллельно "Северному потоку 1". Ранее было известно только о двух местах взрыва на нитке А этого трубопровода. Изображение, полученное с помощью гидролокатора шведским инженером Эриком Андерссоном, впервые показало, что в южной части нитки В откололась бетонная облицовка трубы. Причиной могло послужить, вероятно, неправильно установленное взрывное устройство, пишет газета. Как отмечает издание, 64-летний инженер изучает взрывы по собственной инициативе, он совершил две экспедиции на арендованных лодках с применением подводных дронов и гидролокатора, а также оборудования для создания 3D-модели мест повреждений. Welt также упоминает передвижения норвежского экспедиционного судна „Normand Frontier“, которое через несколько недель после взрыва отправилось, предположительно, по поручению США собрать улики для выяснения обстоятельств инцидента. Согласно открытым данным, судно целенаправленно отправилось не только к общеизвестным местам взрыва, но и к повреждению на нитке B "Северного потока 2", которое зафиксировал гидролокатор Андерссона. Поскольку ранее об этих повреждения было неизвестно и нитка B „Северного потока 2" до сегодняшнего дня считалась целой, звучали версии, что диверсионная группа, возможно, целенаправленно не атаковала нитку В, чтобы вновь быстро запустить трубопровод в эксплуатацию. Новые данные указывают на то, что злоумышленники хотели подорвать и нитку B, но им это не удалось, отмечает газета. "Северный поток 2" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток – 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год – в сентябре 2022 года – в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20241126/potok-1985732112.html

https://ria.ru/20241121/diversiya-1984922832.html

https://ria.ru/20241120/sevpotoki-1984881940.html

https://ria.ru/20241104/germaniya-1981846463.html

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