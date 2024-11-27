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В Рождественский пост священник посоветовал написать письмо на фронт - РИА Новости, 27.11.2024
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07:27 27.11.2024 (обновлено: 07:36 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/post-1985919174.html
В Рождественский пост священник посоветовал написать письмо на фронт
В Рождественский пост священник посоветовал написать письмо на фронт - РИА Новости, 27.11.2024
В Рождественский пост священник посоветовал написать письмо на фронт
Цель Рождественского поста, который начинается в четверг, - физически и духовно подготовиться к празднику Рождества Христова, во время поста очень важно... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:27
2024-11-27T07:36
николай чудотворец
русская православная церковь
рождественский пост
сво
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Цель Рождественского поста, который начинается в четверг, - физически и духовно подготовиться к празднику Рождества Христова, во время поста очень важно обратить внимание на других людей, например, помочь беженцам, или воинам, написать письмо на фронт, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. "Целеполагание Рождественского поста - это духовная и физическая подготовка верующих ко второму по значимости после Пасхи празднику всего христианского мира - Рождеству Христову. Это праздник Боговоплощения - пришествия Сына Божия в этот тварный мир. Христианин никогда не должен забывать, что пост это не "моё индивидуальное" аскетическое упражнение, самоиспытание, это то, что должно иметь вектор устремлённости к Богу и ближнему", - сказал отец Максим Козлов.Он также посоветовал подумать о тех, кому можно деятельно послужить своим христианским милосердием - от сирых и убогих, до тех, чьи души сейчас опалены военным пожаром и кому может быть важно слово поддержки, утешения, просто человеческого внимания. "Это может быть помощь беженцам или военным, даже просто письмо на фронт. А может быть, получится согреть добрым словом человека, вернувшегося с фронта в не самом простом психологическом состоянии. Стоит оглянуться вокруг себя, и вы увидите, кому можно оказаться полезным", - призвал священник.Рождественский сорокадневный пост начинается 28 ноября и завершается 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Второе название – Филиппов пост – он получил по имени апостола, память которого празднуется накануне начала поста - 27 ноября. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже. Так, со 2 по 6 января в меню запрещена также рыба и алкоголь. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца или, как его иначе называют, Никола Зимний (19 декабря).
https://ria.ru/20241121/svyaschennik-1984963386.html
https://ria.ru/20241126/post-1909431934.html
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николай чудотворец, русская православная церковь, рождественский пост, сво
Николай Чудотворец, Русская православная церковь, Рождественский пост, СВО
В Рождественский пост священник посоветовал написать письмо на фронт

Протоиерей Максим Козлов напомнил о важности милосердия и заботы о ближнем

© iStock.com / julief514Овощной салат
Овощной салат - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© iStock.com / julief514
Овощной салат. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Цель Рождественского поста, который начинается в четверг, - физически и духовно подготовиться к празднику Рождества Христова, во время поста очень важно обратить внимание на других людей, например, помочь беженцам, или воинам, написать письмо на фронт, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
"Целеполагание Рождественского поста - это духовная и физическая подготовка верующих ко второму по значимости после Пасхи празднику всего христианского мира - Рождеству Христову. Это праздник Боговоплощения - пришествия Сына Божия в этот тварный мир. Христианин никогда не должен забывать, что пост это не "моё индивидуальное" аскетическое упражнение, самоиспытание, это то, что должно иметь вектор устремлённости к Богу и ближнему", - сказал отец Максим Козлов.
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Священник рассказал, как подготовиться к Рождественскому посту
21 ноября, 11:19
Он также посоветовал подумать о тех, кому можно деятельно послужить своим христианским милосердием - от сирых и убогих, до тех, чьи души сейчас опалены военным пожаром и кому может быть важно слово поддержки, утешения, просто человеческого внимания.
"Это может быть помощь беженцам или военным, даже просто письмо на фронт. А может быть, получится согреть добрым словом человека, вернувшегося с фронта в не самом простом психологическом состоянии. Стоит оглянуться вокруг себя, и вы увидите, кому можно оказаться полезным", - призвал священник.
Рождественский сорокадневный пост начинается 28 ноября и завершается 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Второе название – Филиппов пост – он получил по имени апостола, память которого празднуется накануне начала поста - 27 ноября. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже. Так, со 2 по 6 января в меню запрещена также рыба и алкоголь. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца или, как его иначе называют, Никола Зимний (19 декабря).
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