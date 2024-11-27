Как подружить творчество и бизнес – опыт художника из Подмосковья
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"Как подружить творчество и бизнес – опыт художника из Подмосковья
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"
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Художник – необязательно кто-то бедный и голодный, а творческая самореализация – не помеха успешному бизнесу. Это доказывает опыт художника Ольги Стрелецкой из подмосковного Звенигорода. Она начинала свой путь в лихие 90-е, когда людям искусства пришлось непросто, но не отступила от любимого дела. Сегодня она – успешный предприниматель и владелец арт-студии. Как ей удалось превратить увлечение живописью в многопрофильный бизнес – в материале РИА Новости.
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Было не до мультиков
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"Как подружить творчество и бизнес – опыт художника из Подмосковья
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"
Начиналось все стандартно. В детстве Ольга чем только ни занималась – посещала различные кружки и секции, а в итоге осталась в студии керамики Альбины Клавдиевны Передни в Звенигороде.
"Что самое веселое, рисовала я всегда, но в изостудиях надолго никогда не задерживалась. После школы поступила в анимационное училище. Вовсю бушевали 90-е и в стране было как-то не до мультиков, а деньги надо было зарабатывать", - вспоминает Ольга.
Тогда она устроилась в ДК художником-оформителем, параллельно училась, но уже на отделении декоративно-прикладного искусства. В ДК вела изостудию и там же писала картины.
Пропала в мастерской
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"Как подружить творчество и бизнес – опыт художника из Подмосковья
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"
"Полноценное развитие меня как живописца началось с появлением в нашем ДК художника-монументалиста Евгения Везбердева. Он снимал мастерскую, в которой я впоследствии и пропадала", - вспоминает Ольга.
Ее первые серьезные работы были написаны в мастерской Везбердева, а вот по-настоящему взрослые – "еще впереди, но уже в процессе".
Одно из самых ярких воспоминаний Ольги – первая серьезная похвала от мастера. Он сказал: "Вот так и надо писать!", а не просто "Оля, молодец". Эта работа сейчас находится в частной коллекции.
Ольга Стрелецкая пишет в разных жанрах. В натюрморте любит экспериментировать с цветом и техникой, ее пейзажи – это старые домики-развалюшки, а портрет и фигуратив занимают основную часть творчества.
"Человек – это вообще непознанная вселенная, стараюсь в портрете передать не только сходство, а эмоции, внутреннее состояние. Вот это сильно меня затягивает", - признается художник.
Первые гонорары и своя студия
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"Как подружить творчество и бизнес – опыт художника из Подмосковья
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"
Первые работы Ольги были проданы с выставок в ДК, их приобрели главы администраций. Часть денег от продажи картин ушла в семейный бюджет, а остальное Ольга потратила на свою мечту – огромный музыкальный центр. Покупать такие вещи на свой гонорар – особое удовольствие, признается художник.
Но прежде чем ее увлечение живописью переросло в бизнес-проект, потребовалось время. И на этом пути, конечно, нужно было преодолеть определенные испытания.
Все началось со студии на базе Звенигородской детской библиотеки. В 2009 году вместе с коллегами Ольга организовала детскую изостудию и выставочный зал. Но внезапно умирает основной организатор проекта – и их просят освободить помещение.
Тут и родилась идея открыть собственную студию, ведь уже сложился коллектив, появились ученики, наработки, мебель... Преодолев шок, Ольга вместе с коллегами решила снять отдельное помещение.
"Оформила ИП, и понеслось... Снимаем помещение, растем, переезжаем в более просторное – и снова растем. Стали проводить выставки-продажи, а выставки – это оформление, так появилась багетная мастерская", - рассказывает предприниматель.
В один прекрасный день Ольга знакомится со своим будущим партнером по бизнесу Ларисой Казинцевой. Так появился полноценный культурно-выставочный центр "Арт-звено".
Творчество и бизнес
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"Как подружить творчество и бизнес – опыт художника из Подмосковья
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"
В бизнесе главное – правильно расставить приоритеты и распределить задачи, а еще делегировать полномочия. Именно поэтому Ольге удается одновременно писать картины, выставляться и вести успешный бизнес.
"Удивляюсь, как меня угораздило из художника-оформителя ввязаться во все это. Но тогда надо было срочно решать, куда двигаться дальше. Мне как человеку творческому пришлось организовывать себя в первую очередь, учиться работать с людьми, а это еще сложнее. И бухгалтерия – это вообще космос, пришлось осваивать и науку налогообложения", - делится предприниматель.
Со временем пришло понимание, что каждый должен заниматься своим делом: художник – писать картины, а бухгалтер – делать отчеты. Иначе времени ни на что не хватит.
"Мне повезло – у меня есть надежный партнер, которая несет свою долю ответственности, и я могу спокойно распределить время на работу, творчество и даже на увлечения", - делится Ольга.
Она признается, что писать картины ей все-таки интереснее, чем заниматься бизнесом, ведь это - чистое искусство. Хотя "кушать хочется всегда".
"Я – счастливый человек. Пишу картины не только у себя в мастерской. Мы выезжаем на пленэры, путешествуем, делаем интересные постановки, а художнику работать с учениками полезно, ведь я тоже учусь у моих студентов", - рассказывает она.
Арт-центр
За 15 лет работы проект "Арт-звено" из маленькой изостудии превратился в полноценный культурно-выставочный центр, который собрал в своих стенах огромный коллектив мастеров и педагогов. Сейчас здесь работает и учится около 80 человек.
Выпускники художественной мастерской "Арт-звена" становятся серьезными художниками. Также на базе центра работают студии архитектуры и дизайна, керамики, реставрационная мастерская, художественный салон, фотостудия и багетная мастерская.
Кроме того, здесь открыты курсы иностранных языков, кабинет русского языка и литературы, спортивные и танцевальные секции, работает музыкальная студия и вокальная группа "ПоРижаночки". Отдохнуть, перекусить и обсудить творческие планы можно в уютном кафе.
Двигаться вперед
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"Как подружить творчество и бизнес – опыт художника из Подмосковья
© Фото предоставлено галереей "Арт-звено"
В планах у Ольги – принять участие в серьезных музейных проектах, выставках Союза художников России и Подмосковья, а главное – довести до ума три больших работы, над которыми она сейчас активно трудится.
"Как художник я четко понимаю, чего хочу и куда двигаться дальше. Но если с творчеством все понятно, то в бизнесе сложнее. Степень неопределенности сильно увеличилась, и работать трудно", - отмечает предприниматель.
По ее словам, открывать новые студии и мастерские – это прекрасно, но в первую очередь надо добиться стабильной работы существующих проектов.
"А конкуренция – это всегда хорошо, не дает расслабиться и заставляет развиваться, двигаться вперед. Впрочем, как и в творчестве. Город наш растет и работы хватит всем!", - уверена предприниматель.
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