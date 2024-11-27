https://ria.ru/20241127/pobeda-1986106675.html
Россия и Казахстан сохранят память о борьбе с нацизмом, пообещал Путин
Россия и Казахстан сохранят память о борьбе с нацизмом, пообещал Путин - РИА Новости, 27.11.2024
Россия и Казахстан сохранят память о борьбе с нацизмом, пообещал Путин
Россия и Казахстан продолжат делать всё, чтобы будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось победить в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:18
2024-11-27T21:18
2024-11-27T21:18
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касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат делать всё, чтобы будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось победить в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "В 2025 году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, нашей общей Победы. Важно, что и в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, будем продолжать делать всё, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой нам удалось отстоять мир и свободу. С большим удовольствием пригласили президента Казахстана принять участие вместе с другими зарубежными лидерами в юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал Путин. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом и провел переговоры с Токаевым.
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Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров
Заявление Владимира Путина для СМИ по итогам российско-казахстанских переговоров.
2024-11-27T21:18
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PT9M07S
РИА Новости
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в мире, казахстан, россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, день победы
В мире, Казахстан, Россия, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, День Победы
Россия и Казахстан сохранят память о борьбе с нацизмом, пообещал Путин
Путин заявил, что РФ и Казахстан сделают все, чтобы помнить о цене победе в ВОВ