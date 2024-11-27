https://ria.ru/20241127/olimpiada-1986044723.html

Минпросвещения назвало даты проведения Всероссийской олимпиады школьников

Минпросвещения назвало даты проведения Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 27.11.2024

Минпросвещения назвало даты проведения Всероссийской олимпиады школьников

Всероссийская олимпиада школьников пройдет по 24 предметам с 15 марта по 30 апреля 2025 года, следует из приказа Минпросвещения РФ. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:11

2024-11-27T17:11

2024-11-27T17:18

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Всероссийская олимпиада школьников пройдет по 24 предметам с 15 марта по 30 апреля 2025 года, следует из приказа Минпросвещения РФ. На заключительный этап приглашаются ученики, выступающие на региональном этапе за 9-11-е классы и получившие необходимое количество баллов, а также победители и призеры финала прошлого года. "В 2023/24 учебном году муниципальный этап объединил более 1,5 миллионов детей, количество участий составило более 2,5 миллионов. Самыми популярными предметами стали русский язык, биология и обществознание", - уточняется на сайте министерства. Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.

https://ria.ru/20241122/diktant-1985078896.html

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Наталья Макарова

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование