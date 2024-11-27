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Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, уверен Володин - РИА Новости, 27.11.2024
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00:59 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/obrazovanie-1985900393.html
Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, уверен Володин
Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, уверен Володин - РИА Новости, 27.11.2024
Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, уверен Володин
Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:59
2024-11-27T00:59
общество
россия
вячеслав володин
дмитрий чернышенко
госдума рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. На "Правительственном часе" в Госдуме, который пройдет в среду, обсудят вопросы среднего профессионального образования в России, в том числе высокий уровень коммерциализации таких учреждений. "Будем настаивать, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным", - сказал журналистам Володин. Он отметил, что на заседании выступят министр труда, заместитель министра экономического развития, глава минпросвещения, депутаты смогут задать свои вопросы, также о позиции заявят представители думских профильных комитетов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По словам Володина, будут затронуты темы высокой коммерциализации среднего технического образования, так как есть регионы, где число таких платных образовательных организаций составляет более 50%. По его мнению, необходимо также определиться, нужно ли учащимся, которые собираются получать среднее профессиональное образование, сдавать ОГЭ. "Зачем сдавать ОГЭ, если учащийся планирует дальше получать среднее профессиональное образование. У нас дефицит кадров рабочих специальностей. Надо предоставить им возможность бесплатно получить профессию", - считает председатель Госдумы.
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962947665.html
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общество, россия, вячеслав володин, дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, уверен Володин

Володин: Госдума настаивает, чтобы профессиональное образование было бесплатным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На "Правительственном часе" в Госдуме, который пройдет в среду, обсудят вопросы среднего профессионального образования в России, в том числе высокий уровень коммерциализации таких учреждений.
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"Будем настаивать, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным", - сказал журналистам Володин.
Он отметил, что на заседании выступят министр труда, заместитель министра экономического развития, глава минпросвещения, депутаты смогут задать свои вопросы, также о позиции заявят представители думских профильных комитетов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По словам Володина, будут затронуты темы высокой коммерциализации среднего технического образования, так как есть регионы, где число таких платных образовательных организаций составляет более 50%.
По его мнению, необходимо также определиться, нужно ли учащимся, которые собираются получать среднее профессиональное образование, сдавать ОГЭ.
"Зачем сдавать ОГЭ, если учащийся планирует дальше получать среднее профессиональное образование. У нас дефицит кадров рабочих специальностей. Надо предоставить им возможность бесплатно получить профессию", - считает председатель Госдумы.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинДмитрий ЧернышенкоГосдума РФ
 
 
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