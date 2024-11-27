https://ria.ru/20241127/neft-1986084924.html

Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти

Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти - РИА Новости, 27.11.2024

Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти

Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:33

2024-11-27T19:33

2024-11-27T19:34

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии подписания документов протоколами о возобновлении действия соглашения обменялись министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.

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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, сергей цивилев, в мире, экономика