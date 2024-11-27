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Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти - РИА Новости, 27.11.2024
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19:33 27.11.2024 (обновлено: 19:34 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/neft-1986084924.html
Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти
Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти - РИА Новости, 27.11.2024
Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти
Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:33
2024-11-27T19:34
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россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
сергей цивилев
в мире
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии подписания документов протоколами о возобновлении действия соглашения обменялись министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, сергей цивилев, в мире, экономика
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Сергей Цивилев, В мире, Экономика
Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти

Россия и Казахстан возобновили сотрудничество в сфере поставок нефти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе церемонии подписания документов протоколами о возобновлении действия соглашения обменялись министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.
Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевСергей ЦивилевВ миреЭкономика
 
 
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