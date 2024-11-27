https://ria.ru/20241127/neft-1986084924.html
Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти
Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти - РИА Новости, 27.11.2024
Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти
Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:33
2024-11-27T19:33
2024-11-27T19:34
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
сергей цивилев
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986029583_0:68:2952:1729_1920x0_80_0_0_e8ce67c8ef1c90632b40f1aa91fc7b80.jpg
АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии подписания документов протоколами о возобновлении действия соглашения обменялись министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986029583_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_0c4a805b0dddc03a39f60dffba187346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, сергей цивилев, в мире, экономика
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Сергей Цивилев, В мире, Экономика
Россия и Казахстан возобновили соглашения о поставках нефти
Россия и Казахстан возобновили сотрудничество в сфере поставок нефти