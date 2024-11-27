https://ria.ru/20241127/nauka-1986017977.html
Мишустин назвал одну из важных задач в сфере науки
Мишустин назвал одну из важных задач в сфере науки - РИА Новости, 27.11.2024
Мишустин назвал одну из важных задач в сфере науки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости привлекать больше талантливой молодежи в российскую науку. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:32
2024-11-27T15:32
2024-11-27T18:13
наука
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости привлекать больше талантливой молодежи в российскую науку."Еще одна очень важная задача - это привлечение в науку больше талантливой молодежи, для чего мы формируем комфортные условия для профессионального развития нашего нового поколения", - сказал Мишустин на церемонии вручении премии правительства РФ в области науки и техники.Российский премьер напомнил, что по всей стране на базе вузов для молодых специалистов открываются лаборатории, кроме того, молодым ученым выплачиваются стипендии, гранты, премии. Как подчеркнул Мишустин, работа по совершенствованию системы выплат молодым специалистам в научной сфере продолжается.
https://ria.ru/20241127/mishustin-1986017269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Наука, Михаил Мишустин, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин назвал одну из важных задач в сфере науки
Мишустин призвал привлекать в российскую науку больше талантливой молодежи