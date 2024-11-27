https://ria.ru/20241127/nalogi-1985910964.html

Депутат Гаврилов напомнил сроки уплаты налогов за детей

Депутат Гаврилов напомнил сроки уплаты налогов за детей - РИА Новости, 27.11.2024

Депутат Гаврилов напомнил сроки уплаты налогов за детей

Обязанность по уплате налогов несовершеннолетних детей полностью ложится на родителей, имущественные налоги детей должны быть уплачены до 2 декабря, сообщил РИА РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:57

2024-11-27T03:57

2024-11-27T03:57

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Обязанность по уплате налогов несовершеннолетних детей полностью ложится на родителей, имущественные налоги детей должны быть уплачены до 2 декабря, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "До 2 декабря 2024 года родители должны уплатить все налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их детям. Речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние. Например, если на ребенка оформлен автомобиль, то необходимо также оплатить транспортный налог. Важно понимать, что обязанность по уплате налогов за детей полностью ложится на родителей как на их законных представителей", - сказал Гаврилов. По его словам, в случае неуплаты налогов, пени начинают начисляться уже с 3 декабря за каждый день просрочки, это касается всех налогов, которые родители не успели вовремя оплатить за своих детей. "Если говорить о недвижимости, налог начисляется на квартиры, дома, земельные участки, а также доли в общем имуществе. Например, ребенок может владеть долей в жилье, купленном с использованием материнского капитала. В таком случае налоговая служба рассчитывает сумму налога пропорционально принадлежащей ребенку доле. Для некоторых категорий детей предусмотрены льготы. Так, ребенок с инвалидностью освобождается от уплаты налога на имущество за один выбранный объект. Оформить льготу можно в налоговой инспекции, через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, в МФЦ или по почте. Родителям необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие право на льготу", - отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что помимо недвижимости, дети могут быть владельцами и другого имущества, например, транспортных средств, родители обязаны следить за своевременной уплатой налогов на такие объекты. "Если ребенок получает доход, например, от продажи имущества, то он также облагается налогом. Это касается случаев, когда имущество находилось в собственности менее трех лет, если оно было получено в дар, приватизировано или передано по договору ренты, либо менее пяти лет в случае других видов сделок. Родители в таких случаях подают декларацию и уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года", - рассказал он.

https://ria.ru/20241008/volodin-1977018780.html

https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество