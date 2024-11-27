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Экс-глава утилизации ГАБТУ Минобороны не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 27.11.2024
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14:31 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/minoborony-1986002497.html
Экс-глава утилизации ГАБТУ Минобороны не признал вину в получении взятки
Экс-глава утилизации ГАБТУ Минобороны не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 27.11.2024
Экс-глава утилизации ГАБТУ Минобороны не признал вину в получении взятки
Бывший начальник утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илья Тимофеев не признал вину в получении взятки, передает... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:31
2024-11-27T14:31
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
московский гарнизонный военный суд
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший начальник утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илья Тимофеев не признал вину в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из Московского гарнизонного военного суда. "Обвинение непонятно. Виновным себя не признаю", - сказал он на первом слушании дела по существу. Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Тимофеев требовал взятку от НПП "Самаравзрывтехнология" за общее покровительство и подписание необходимых бумаг. Компания занималась демилитаризацией списанной бронетехники. Сумма вменяемой взятки, согласно материалам дела, составила 2 миллиона 961 тысячу 800 рублей.
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происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), московский гарнизонный военный суд, россия
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московский гарнизонный военный суд, Россия
Экс-глава утилизации ГАБТУ Минобороны не признал вину в получении взятки

Экс-начальник утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев не признал вину во взятке

© Fotolia / Judge Striking The GavelВзятка
Взятка - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Fotolia / Judge Striking The Gavel
Взятка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший начальник утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илья Тимофеев не признал вину в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из Московского гарнизонного военного суда.
"Обвинение непонятно. Виновным себя не признаю", - сказал он на первом слушании дела по существу.
Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Тимофеев требовал взятку от НПП "Самаравзрывтехнология" за общее покровительство и подписание необходимых бумаг. Компания занималась демилитаризацией списанной бронетехники. Сумма вменяемой взятки, согласно материалам дела, составила 2 миллиона 961 тысячу 800 рублей.
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