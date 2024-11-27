https://ria.ru/20241127/minfin-1986015979.html

В Минфине заявили о снижении поступлений налога на прибыль в ряде регионов

В Минфине заявили о снижении поступлений налога на прибыль в ряде регионов - РИА Новости, 27.11.2024

В Минфине заявили о снижении поступлений налога на прибыль в ряде регионов

Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде российских регионов, будет мониторить ситуацию в 2025 году для оказания точечной поддержки, заявил... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:19

2024-11-27T15:19

2024-11-27T15:19

экономика

кемеровская область

еврейская автономная область

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде российских регионов, будет мониторить ситуацию в 2025 году для оказания точечной поддержки, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. По его словам, Минфин видит снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов. "Примерно на 7% в сравнении с уровнем прошлого года, а если в деньгах, то порядка 250 миллиардов рублей снижение по налогу на прибыль", - уточнил он. "Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация по налогу на прибыль, это Кемеровская область - минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская автономная область и так далее. Ситуация понятна: это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, в которых есть предприятия, которые экспортно ориентированы и по которым экспорт сократился по тем или иным причинам", - сообщил Силуанов. "Что делать будем в следующем году и какая ситуация будет с налогом на прибыль в следующем году? Да, действительно, мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться", - сказал он. "Если увидим регионы, по которым будет отрицательный результат, будем анализировать в целом ситуацию с поступлением собственной доходной базы", - заявил министр. Он отметил, что некоторые регионы получают дополнительные доходы по другим налогам, например, по НДФЛ. Однако он напомнил, что в федеральном бюджете есть запас в 14 миллиардов рублей нераспределенных трансфертов. "Ими можем воспользоваться для оказания точечной поддержки", - пообещал он.

https://ria.ru/20241126/siluanov-1985734597.html

https://ria.ru/20241121/siluanov-1984956976.html

кемеровская область

еврейская автономная область

россия

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экономика, кемеровская область, еврейская автономная область, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, россия