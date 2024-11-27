https://ria.ru/20241127/minfin-1986015979.html
В Минфине заявили о снижении поступлений налога на прибыль в ряде регионов
В Минфине заявили о снижении поступлений налога на прибыль в ряде регионов - РИА Новости, 27.11.2024
В Минфине заявили о снижении поступлений налога на прибыль в ряде регионов
Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде российских регионов, будет мониторить ситуацию в 2025 году для оказания точечной поддержки, заявил... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:19
2024-11-27T15:19
2024-11-27T15:19
экономика
кемеровская область
еврейская автономная область
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде российских регионов, будет мониторить ситуацию в 2025 году для оказания точечной поддержки, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. По его словам, Минфин видит снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов. "Примерно на 7% в сравнении с уровнем прошлого года, а если в деньгах, то порядка 250 миллиардов рублей снижение по налогу на прибыль", - уточнил он. "Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация по налогу на прибыль, это Кемеровская область - минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская автономная область и так далее. Ситуация понятна: это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, в которых есть предприятия, которые экспортно ориентированы и по которым экспорт сократился по тем или иным причинам", - сообщил Силуанов. "Что делать будем в следующем году и какая ситуация будет с налогом на прибыль в следующем году? Да, действительно, мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться", - сказал он. "Если увидим регионы, по которым будет отрицательный результат, будем анализировать в целом ситуацию с поступлением собственной доходной базы", - заявил министр. Он отметил, что некоторые регионы получают дополнительные доходы по другим налогам, например, по НДФЛ. Однако он напомнил, что в федеральном бюджете есть запас в 14 миллиардов рублей нераспределенных трансфертов. "Ими можем воспользоваться для оказания точечной поддержки", - пообещал он.
https://ria.ru/20241126/siluanov-1985734597.html
https://ria.ru/20241121/siluanov-1984956976.html
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экономика, кемеровская область, еврейская автономная область, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, россия
Экономика, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, Россия
В Минфине заявили о снижении поступлений налога на прибыль в ряде регионов
Силуанов: Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде регионов
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде российских регионов, будет мониторить ситуацию в 2025 году для оказания точечной поддержки, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
По его словам, Минфин
видит снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов. "Примерно на 7% в сравнении с уровнем прошлого года, а если в деньгах, то порядка 250 миллиардов рублей снижение по налогу на прибыль", - уточнил он.
"Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация по налогу на прибыль, это Кемеровская область
- минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская автономная область
и так далее. Ситуация понятна: это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, в которых есть предприятия, которые экспортно ориентированы и по которым экспорт сократился по тем или иным причинам", - сообщил Силуанов
.
"Что делать будем в следующем году и какая ситуация будет с налогом на прибыль в следующем году? Да, действительно, мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться", - сказал он.
"Если увидим регионы, по которым будет отрицательный результат, будем анализировать в целом ситуацию с поступлением собственной доходной базы", - заявил министр. Он отметил, что некоторые регионы получают дополнительные доходы по другим налогам, например, по НДФЛ.
Однако он напомнил, что в федеральном бюджете есть запас в 14 миллиардов рублей нераспределенных трансфертов. "Ими можем воспользоваться для оказания точечной поддержки", - пообещал он.