https://ria.ru/20241127/matvienko-1985951972.html

Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам

Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам - РИА Новости, 27.11.2024

Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам

Обращение президента России Владимира Путина, использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине, считает спикер Совфеда... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:14

2024-11-27T11:14

2024-11-27T11:14

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Обращение президента России Владимира Путина, использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами", - заявила Матвиенко на заседании Совфеда. Она отметила, что использование новейшего вооружения - "это не ультиматум, не угроза, как это пытались представить западные СМИ". По ее словам, это спокойное и подкрепленное конкретными действиями послание лидера мировой державы. "Это, во-первых, наш ответ на продолжающуюся эскалацию со стороны Запада. Мы предупреждаем о недопустимости этого. Во-вторых, это демонстрация того, что мы готовы к любому развитию событий и у нас есть средства для ощутимого и неотвратимого ответа. Не мы нагнетаем эскалацию, мы вынуждены на нее отвечать", - сказала Матвиенко. Она отметила что в обращении президента РФ "заложен большой потенциал, чтобы склонить чашу весов в сторону мирного разрешения конфликта на Украине". Матвиенко подчеркнула, что проигравшая команда Джо Байдена способна на безрассудные шаги, Россия может дать "адекватный ответ".

https://ria.ru/20241121/simonyan-1985094345.html

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россия, украина, валентина матвиенко, владимир путин, джо байден, совет федерации рф, в мире