Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/matvienko-1985951972.html
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам - РИА Новости, 27.11.2024
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам
Обращение президента России Владимира Путина, использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине, считает спикер Совфеда... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:14
2024-11-27T11:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
валентина матвиенко
владимир путин
джо байден
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Обращение президента России Владимира Путина, использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами", - заявила Матвиенко на заседании Совфеда. Она отметила, что использование новейшего вооружения - "это не ультиматум, не угроза, как это пытались представить западные СМИ". По ее словам, это спокойное и подкрепленное конкретными действиями послание лидера мировой державы. "Это, во-первых, наш ответ на продолжающуюся эскалацию со стороны Запада. Мы предупреждаем о недопустимости этого. Во-вторых, это демонстрация того, что мы готовы к любому развитию событий и у нас есть средства для ощутимого и неотвратимого ответа. Не мы нагнетаем эскалацию, мы вынуждены на нее отвечать", - сказала Матвиенко. Она отметила что в обращении президента РФ "заложен большой потенциал, чтобы склонить чашу весов в сторону мирного разрешения конфликта на Украине". Матвиенко подчеркнула, что проигравшая команда Джо Байдена способна на безрассудные шаги, Россия может дать "адекватный ответ".
https://ria.ru/20241121/simonyan-1985094345.html
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985918273.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec69de38ee85adb25bca4eaadae42fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, валентина матвиенко, владимир путин, джо байден, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Джо Байден, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам

Матвиенко: обращение Путина может склонить чашу весов к переговорам по Украине

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Обращение президента России Владимира Путина, использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами", - заявила Матвиенко на заседании Совфеда.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам
21 ноября, 22:13
Она отметила, что использование новейшего вооружения - "это не ультиматум, не угроза, как это пытались представить западные СМИ". По ее словам, это спокойное и подкрепленное конкретными действиями послание лидера мировой державы.
"Это, во-первых, наш ответ на продолжающуюся эскалацию со стороны Запада. Мы предупреждаем о недопустимости этого. Во-вторых, это демонстрация того, что мы готовы к любому развитию событий и у нас есть средства для ощутимого и неотвратимого ответа. Не мы нагнетаем эскалацию, мы вынуждены на нее отвечать", - сказала Матвиенко.
Она отметила что в обращении президента РФ "заложен большой потенциал, чтобы склонить чашу весов в сторону мирного разрешения конфликта на Украине".
Матвиенко подчеркнула, что проигравшая команда Джо Байдена способна на безрассудные шаги, Россия может дать "адекватный ответ".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВалентина МатвиенкоВладимир ПутинДжо БайденСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала