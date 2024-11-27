https://ria.ru/20241127/matvienko-1985951972.html
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам - РИА Новости, 27.11.2024
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам
Обращение президента России Владимира Путина, использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине, считает спикер Совфеда... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:14
2024-11-27T11:14
2024-11-27T11:14
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Обращение президента России Владимира Путина, использование Россией новейшего оружия может склонить чашу весов к переговорам по Украине, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами", - заявила Матвиенко на заседании Совфеда. Она отметила, что использование новейшего вооружения - "это не ультиматум, не угроза, как это пытались представить западные СМИ". По ее словам, это спокойное и подкрепленное конкретными действиями послание лидера мировой державы. "Это, во-первых, наш ответ на продолжающуюся эскалацию со стороны Запада. Мы предупреждаем о недопустимости этого. Во-вторых, это демонстрация того, что мы готовы к любому развитию событий и у нас есть средства для ощутимого и неотвратимого ответа. Не мы нагнетаем эскалацию, мы вынуждены на нее отвечать", - сказала Матвиенко. Она отметила что в обращении президента РФ "заложен большой потенциал, чтобы склонить чашу весов в сторону мирного разрешения конфликта на Украине". Матвиенко подчеркнула, что проигравшая команда Джо Байдена способна на безрассудные шаги, Россия может дать "адекватный ответ".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Джо Байден, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам
Матвиенко: обращение Путина может склонить чашу весов к переговорам по Украине