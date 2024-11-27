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Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию - РИА Новости, 27.11.2024
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10:27 27.11.2024 (обновлено: 16:00 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/matvienko-1985941425.html
Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию
Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию - РИА Новости, 27.11.2024
Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию
У России есть супероружие, чтобы дать адекватный ответ на агрессию против России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:27
2024-11-27T16:00
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
безопасность
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. У России есть супероружие, чтобы дать адекватный ответ на агрессию против России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.На заседании Совета Федерации Матвиенко назвала успешную демонстрацию "Орешника" мощнейшим актом современной геополитики."У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ. Как сказал президент, "ответ всегда будет", — сказала Матвиенко.Она добавила, что не Россия нагнетает эскалацию — страна вынуждена на нее отвечать."То, что ответ будет адекватный, теперь, по-моему, ни у кого на этот счет нет сомнений", — сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20241127/nato-1985914593.html
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Безопасность, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию

Матвиенко заявила о наличии у РФ супероружия для адекватного ответа на агрессию

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. У России есть супероружие, чтобы дать адекватный ответ на агрессию против России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На заседании Совета Федерации Матвиенко назвала успешную демонстрацию "Орешника" мощнейшим актом современной геополитики.
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"У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ. Как сказал президент, "ответ всегда будет", — сказала Матвиенко.
Она добавила, что не Россия нагнетает эскалацию — страна вынуждена на нее отвечать.
"То, что ответ будет адекватный, теперь, по-моему, ни у кого на этот счет нет сомнений", — сказала Матвиенко.
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РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБезопасностьРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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