https://ria.ru/20241127/matvienko-1985941425.html

Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию

Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию - РИА Новости, 27.11.2024

Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию

У России есть супероружие, чтобы дать адекватный ответ на агрессию против России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:27

2024-11-27T10:27

2024-11-27T16:00

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

безопасность

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. У России есть супероружие, чтобы дать адекватный ответ на агрессию против России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.На заседании Совета Федерации Матвиенко назвала успешную демонстрацию "Орешника" мощнейшим актом современной геополитики."У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ. Как сказал президент, "ответ всегда будет", — сказала Матвиенко.Она добавила, что не Россия нагнетает эскалацию — страна вынуждена на нее отвечать."То, что ответ будет адекватный, теперь, по-моему, ни у кого на этот счет нет сомнений", — сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20241127/nato-1985914593.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"