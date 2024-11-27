https://ria.ru/20241127/kosmos-1986104796.html

Россия и Казахстан продолжат работу по совместному освоению космоса

Россия и Казахстан продолжат работу по совместному освоению космоса - РИА Новости, 27.11.2024

Россия и Казахстан продолжат работу по совместному освоению космоса

Россия и Казахстан продолжат работу по совместному освоению космоса, заявление президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева об углублении... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:58

2024-11-27T20:58

2024-11-27T20:58

космос - риа наука

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат работу по совместному освоению космоса, заявление президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтверждают общую позицию об уникальной технологической, научно-исследовательской и исторической значимости космодрома "Байконур", 70-летний юбилей которого будет широко отмечаться в следующем году. Объект является общечеловеческим достоянием. Будут продолжены работы по совместному освоению космоса, проведению экспериментальных исследований, развитию телекоммуникационных технологий", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев