Россия и Казахстан продолжат работу по совместному освоению космоса
Россия и Казахстан подтвердили планы о продолжении работы по освоению космоса
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимают участие в пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат работу по совместному освоению космоса, заявление президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны подтверждают общую позицию об уникальной технологической, научно-исследовательской и исторической значимости космодрома "Байконур", 70-летний юбилей которого будет широко отмечаться в следующем году. Объект является общечеловеческим достоянием. Будут продолжены работы по совместному освоению космоса, проведению экспериментальных исследований, развитию телекоммуникационных технологий", - говорится в заявлении.
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