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Экс-депутата Госдумы Глущенко признали виновным в тройном убийстве на Кипре

Экс-депутата Госдумы Глущенко признали виновным в тройном убийстве на Кипре - РИА Новости, 27.11.2024

Экс-депутата Госдумы Глущенко признали виновным в тройном убийстве на Кипре

Коллегия присяжных в Приморском районном суде Санкт-Петербурга признала виновным в тройном убийстве на Кипре экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:16

2024-11-27T22:16

2024-11-27T23:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Коллегия присяжных в Приморском районном суде Санкт-Петербурга признала виновным в тройном убийстве на Кипре экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного за убийство политика Галины Старовойтовой, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "В Приморском районном суде <...> состоялся вердикт по уголовному делу в отношении Михаила Глущенко. Присяжные заседатели единодушно сказали, что Глущенко виновен и не заслуживает снисхождения", — написала она в своем Telegram-канале. В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение — до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в размере десяти миллионов долларов. Глущенко обвиняется в убийстве двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму. Ранее сообщалось, что Глущенко вину не признает. Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 УК РФ ("Организатор преступления") и статье 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного деятеля") по делу об убийстве Старовойтовой. Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы II созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.

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происшествия, кипр, россия, санкт-петербург, михаил глущенко, галина старовойтова, госдума рф, главное разведывательное управление рф